В Туле намело огромные сугробы: снег круглосуточно убирают 177 единиц техники и около 300 рабочих Фото: Алексей ФОКИН

Тулу по-настоящему замело в некоторых местах непролазные сугробы затрудняют проход и передвижение транспорта. В связи с этим город убирают круглосуточно. От снега чистят остановки, обрабатывают дороги противогололедными материалами, вывозят снег и расчищают тротуары.

В день задействовано 177 единиц техники и около 300 рабочих. Также привлечено около 20 единиц техники тульских предприятий и организаций.

Для посыпки и подметания улично-дорожной сети всех городских округов, включая Косую Гору, Скуратово, Мясново, сформировано 7 колонн спецтехники.

18 единиц техники задействовано в уборке Ленинских поселений. Кроме того, днем ведутся работы по уборке Калужского шоссе, Восточного обвода и улицы Рязанской.