В Тульской области состоялась массовая лыжная гонка «Лыжня России-2021»: самому маленькому участнику два года

Фото: tularegion.ru

13 февраля в лыжном центре «Веденино» состоялась XXXIX Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Параллельный старт прошёл также в Новомосковске. Всего в регионе в соревнованиях приняли участие около 4 тысяч любителей лыжного спорта. Самому маленькому из них - 2 года.

В тульском регионе большое внимание уделяется вопросам поддержки и развития физической культуры. А благодаря таким мероприятиям, как «Лыжня России», все больше жителей области начинают заниматься спортом.

Соревнования проходят уже много лет подряд. Каждый год в них участвуют десятки тысяч людей разных поколений по всей стране.

Стартовые забеги прошли для детей, юношей и девушек, мужчин и женщин на 500 м, 3 и 5 км соответственно. Завершил соревнования старт спортсменов лыжников на 10 км.