В Туле открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса возле ТЦ «Макси» Фото: материалы пресс-служб

В Туле начал работать еще один пункт вакцинации от коронавируса рядом с ТЦ «Макси».

С 13 февраля каждые выходные возле торгового центра будет работать передвижной медицинский комплекс. Здесь можно сделать прививку без предварительной записи. С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

В медицинском комплексе соблюдены все меры безопасности, регулярно проводят санитарную обработку и проветривают. Строго соблюдаются условия транспортировки и хранения вакцины. Каждого желающего сделать прививку обязательно осматривает врач.

Кабинет будет работать с 10:00 до 19:00.