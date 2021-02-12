Коронавирус в Тульской области, последние новости на 12 февраля 2021: выздоровевших за сутки больше, чем заболевших Фото: Алексей ФОКИН

Данные статистики по коронавирусу на 12 февраля свидетельствуют о том, что новых заражений за сутки в регионе выявлено 148. Так, с начала пандемии в регионе заболели 30 881 человек.

Наряду с этим, 175 человек выздоровели за сутки. Победили болезнь с начала пандемии 28 364 человека. Всем пациентам пришли отрицательные результаты тестирования на коронавирус.

Тем не менее, 8 человек за сутки скончались от ковида в тульском регионе. Общее число смертности к сегодняшнему дню достигло 1 121 человек.