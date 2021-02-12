То, что пройти вакционацию необходимо — сомнений у меня не вызвало. Потому как оказывался я в эпоху пандемии в группе риска — сахарный диабет второго типа. Да и возраст не самый юный. Плюс специфика профессии — постоянное общение с людьми, присутствие в местах их массового скопления. Другое дело, вопрос: когда на это решиться. Желание возникло практически сразу, как только вакцина стала поступать в регион, то есть в конце прошлого года. Но тогда первые поставки были целевыми, и журналистское сообщество к ним не относилось. Поэтому пришлось ждать начала массовой вакцинации.Далее возникали разные проблемы с предварительной записью — очередь была слишком длинной, и предсказать, смогу ли я в назначенный день и час попасть на прививку, из-за специфики работы, было сложновато. И тут неожиданно открылся пункт вакцинации в ТЦ «Гостиный двор» в самом центре города, где можно было пройти процедуру без какой-либо записи — пришел, предъявил паспорт, СНИЛС — и больше никакой волокиты.Понятное дело, я воспользовался именно этим способом.На входе в ТЦ — никаких вывесок и объявлений о том, что прививочный кабинет располагается именно здесь, увы, не обнаружилось. Зато на входе охранник приветливо указал на лифт и пояснил, куда именно идти на третьем этаже.Просторный светлый холл, уютные столики и кресла больше напоминали интерьер кафе, а вовсе не представительство лечебного учреждения. Полдень на часах, а очередей желающих защититься от коронавирусной инфекции не наблюдалось. Разве что немолодая супружеская пара заполняла анкеты пациента.Медсестра у стойки замеряет температуру со словами: «Что-то вы покрасневший какой-то, не нравится это мне». «Не покрасневший, а разгоряченный, - отвечаю. - Пешком бежал к вам по проспекту две остановки!»Впрочем, температура в норме: 36,5.Пара минут на регистрацию в журнале, импровизированная раздевалка-вешалка для верхней одежды — и такую же анкету, как супруги, уже заполняю я сам. Вопросы стандартные, касаются хронических заболеваний, делались ли другие прививки в последнее время — от гриппа, ОРВИ — были ли в последнее время признаки простуды — кашель, насморк. И главное: а не болел ли я COVID-19?Формальности выполнены, захожу в кабинет терапевта. Молодой приветливый специалист замеряет давление, пульс — первое слегка повышено. Объяснение у меня тоже, что и для медсестры.Хмурится на мои слова о сахарном диабете. «Неинсулиновый?» - уточняет озабоченно.И снова без всяких проволочек прохожу непосредственно в прививочную. Обстановка — типичный минимализм лечебных учреждений. Кушетка, столик и морозильник. Морозильник не бытовой — датчик показывает температуру -20 градусов. Вполне в пределах нормы для хранения вакцины «Спутник-V».Сам укол делается в плечо инсулиновым шприцом. Практически неощутимо.Мгновение — и все готово. Медсестра предложила мне посидеть во втором, внутреннем холле, на всякий случай некоторое время — проследить за реакцией.Присел — уютные кресла, на стене телевизор, где крутят ролики по агитации прививки, правилам поведения на рабочем месте во время пандемии, использовании СИЗ и так далее. Неприятных ощущений — ноль. Даже какая-то легкая эйфория накатила. Минут через двадцать мне разрешили уйти.Вернулся на работу, пробыл до конца дня — опять же, отрицательных ощущений не почувствовал. Дома замерил температуру перед сном — все в норме. Ни головной боли, ни других симптомов, о которых рассказывали коллеги. Так, в частности, журналистка из дружественного издания недомогание почувствовала уже к вечеру, легкие признаки простуды, повышенная температура. На следующий день она жаловалась на головную боль, сильную слабость.Что могу сказать на это: утром проснулся, позавтракал и спокойно в нормальном состоянии поехал в редакцию. Сижу вот, пишу. Пока все в норме. Будут изменения — опубликую отчет.