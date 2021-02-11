Редкий день проходит без новостей о преступлениях в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) на территории Тульской области. В чем таится опасность, какие методы используют преступники и, конечно же, как защитить себя — об этом с корреспондентом «Комсомолки» беседует заместитель начальника УМВД России по городу Туле — начальник следственного управления Андрей Дорофеев.Жертвы молодеют- Для начала давайте проясним, как давно такие преступления стали массовыми?- Первые «ласточки» появились давно, но массовый порядок они стали приобретать порядка пяти лет назад, что объяснимо развитием интернет-технологий, массовой доступностью качественной мобильной связи, общедоступностью банковских карт, интернет-банкинга, финансовых онлайн-сервисов.Последние три года — и об этом уже говорят на уровне МВД — ситуация достигла уровня угрозы национальной безопасности.Если еще несколько лет назад основными жертвами становились люди за 50-60 лет, которым трудно понять банкинг, виртуальные финансовые операции, и злоумышленники похищали те средства, что бабушки откладывали, что называется «на похороны», то сейчас мы сталкиваемся с ситуациями, когда потерпевшими становятся люди с высшим образованием в возрасте 30-35 лет. Причем, среди жертв мошенников попадаются представители и более молодого поколения. лет 25 — то есть люди, которые уже выросли в той среде, где карты, банкоматы, безналичные переводы — привычное явление. Они отлично в этом разбираются, но психологиченская обработка со стороны мошенников настолько мощная, что они все равно попадаются на удочку.В последнее же время у информационных преступников появилась новая «фишка» — людей так обрабатывают, что они идут и без всяческих сомнений берут кредиты, которые потом перечисляют злоумышленникам.- Давайте рассмотрим наиболее распространенные схемы дистанционных мошенничеств...- Самая простая, с которой все начиналось — это звонок в ночи якобы от близкого родственника, например, сына. Срывающийся от волнения голос, мол-де забрали в милицию, надо срочно откупиться. Бабушка, мама бежит в банкомат, снимает деньги, передает их посреднику... Без раздумий в основном, а те, кто пытаются в такой ситуации дозвониться до родственника, в большинстве своем так и не могут это сделать — ночь как-никак, люди обычно в это время спят. Посредником как правило служит таксист, который имеет свою долю от этой суммы. Лишь, когда волнение проходит, жертвы понимают, что их обманули.В моей практике был такой случай, когда мать жила на 3-м этаже, а сын — на 1-м в этом же подъезде. Получив звонок о ДТП, женщина схватила имевшуюся в доме наличность, выбежала на улицу, отдала деньги злоумышленнику, и только на обратном пути решила заглянуть к снохе, чтобы узнать подробности. На пороге квартиры ее встретил заспанный сын... Вот, кажется, ведь все просто — мимо квартиры же пробегала, почему сразу не заглянула? Но расчет на том и строился, что человек в стрессовой ситуации неспособен рационально мыслить.Новая волна мошенничеств тоже построена на психологии. Только тут уже все гораздо сложнее. Понимая, что просто так человека уже не обмануть, действуют, напротив, упирая на логику. Вычислив персональные данные жертвы, сообщают ей максимум информации: номер карты, какие-то подробности из жизни, например, про то, что недавно куплена машина, приводят даже ее марку...- Откуда такие сведения берут злоумышленники?- Когда идет оплата с карты, не очень хорошо защищенные операции могут «всплыть». А еще хороший источник информации — это социальные сети. Редкий человек сегодня, сделав дорогую покупку, съездив на дорогой курорт, не похвалится об этом на своей странице.От индивидуалов к преступным группам- То есть для таких звонков, получается, требуется солидная подготовка!- Конечно. Профессионалов, которые в процессе самого разговора черпать информацию о жертве от нее самой, не так уж и много. Большинство злоумышленников отлично разбираются в общественном информационном пространстве, черпая все из доступных источников.Но и, конечно, технические достижения на месте не стоят. С появлением IP-телефонии появилась возможность пользоваться подменными номерами. Даже, если жертва высказывает сомнения в правдивости звонившего, ей предлагается перезвонить по этому же номеру или тому, что указан на сайте ведомства, банка. Человек перезванивает, а попадает на подельника того же злоумышленника. Убеждается, что все верно, расслабляется, и дальше попадает в лапы преступников, которые дальше давят на логику: мы знаем ваши данные, делайте, как мы вам рекомендуем...- Это уже командная работа!- Естественно. У нас сейчас в производстве находится дело, где основная группа состояла как минимум из трех человек, а еще 18 открывали фирмы-однодневки, через которые выводили полученные средства. Оборот такой, что в накладе никто не оставался — за сутки через них могло проходить более миллиона рублей.Тонкие психологи- Неужели, втершись в доверие к жертве, дальше можно «раскрутить» человека на большие суммы?- Как видите! Вот вам пример из жизни: женщина 33-х лет, учительница, с высшим образованием, попавшись на удочку мошенников, перевела на якобы защищенный счет 300 тысяч. Преступник понял, что она уже на психологическом крючке и продолжил убеждать взять ее кредит. Та согласилась и перевела еще одну сумму — 1,2 миллиона рублей.- Чем-то напоминает гипноз или агрессивную технику продаж...- Скорее второе. Жертва зачастую во время активного диалога выдает лишнюю информацию, даже сама не осознавая это. Более того, в случае с уговорами на кредиты мошенники постоянно держат свою жертву на связи, не давая ей опомниться. И в этой схеме как правило задействованы именно онлайн-кредиты, потому что вся операция должна ыть осуществлена в минимальные временные сроки. В случае с кредитами, оформляемыми обычным путем, в том же банке, у человека появляется время на раздумья, и афера может сорваться.У нас бывали случаи, когда люди оказывались перед банкоматом и в последний момент приходили в себя. Так, один мужчина начал перевод миллиона, но опомнился в процессе. Да, перевел уже сорок тысяч рублей злоумышленникам, так хотя бы оставшиеся от миллиона деньги сохранил.- Получается, что современные мошенники владеют психологическими техниками, а ведь еще несколько лет назад считалось, что таким способом «зарабатыват» исключительно зэки...- Начиналось, да, именно таким образом. Это как раз методика ночных звонков. Сегодня же сегмент таких преступлений уже достаточно невелик. Основная часть — организованные преступные группы, использующие колл-центры, IP-телефонию, подменные номера. В основном, это люди, которые «работают» с территории других стран — Украины, Прибалтики.Как не стать жертвой- Вероятно, такие дела тяжело раскрыть?- Действительно так. Международный размах вносит много сложностей. Тем не менее, такие дела все равно раскрываются. Наши сотрудники постоянно выезжают в командировки в другие города, привозя оттуда выявленных преступников. Только с начала этого года таковые у нас были из Питера, Красноярска, Мурманской области.- То есть вы работаете в тесной связке с другими регионами?- А иначе тут никак. У нас уже формируется единая база «Мошенник», но чтобы ей качественно пользоваться, необходимо как можно больше данных. И МВД поставило задачу развивать эту базу. Уже сейчас она дает свои плоды, а в будущем ее эффективность еще повысится.- Насколько велики суммы хищений по современной схеме?- Максимальная — три миллиона за один раз. Но тут скорее даже надо говорить о том, что ежедневно совершается 3-5 таких преступлений только в оружейной столице. И их число неуклонно растет. Если в 2019 году на территории только города Тулы зарегистрировано 860 случаев, то уже в прошлом — 1033. Да, раскрываемость тоже растет — в позапрошлом году показатель составлял 27%, а в 2020-м поднялся до 28,7%.- Как же не стать жертвой таких мошенников?- Совет простой: любой интерес к вашим деньгам — это не праздное любопытство, а явное желание их у вас отнять. Надо помнить, что ни один банковский сотрудник не имеет права спрашивать пин-код карты клиента. Когда осуществляется операция через интернет-банкинг об этом светится предупреждение на экране, но люди просто его игнорируют — такова сила психологического воздействия мошенников.Так что единственный способ не попасть в лапы информационных мошенников — это сразу прерывать разговор. Чем глубже вы вникаете в беседу, тем выше шанс, что вас «заболтают», и все закончится весьма печально.Об игроманах. Электронных- Кроме телефонных мошенничеств, какие еще виды есть?- Игра на электронной бирже. Почему? Стоит задуматься хотя бы над тем, что физическое лицо на бирже играть не может. Лицензии на это выдаются компаниям, причем, их не так много у нас в стране. Суть механизма тут тоже элементарная: «выкачать» из жертвы деньги под предлогом ставок, которые будут расти день ото дня, а потом просто «кинуть» с выплатой якобы дохода. В нужный момент мошенники оповестят вас о том, что или сделка сорвалась, или возникли сложности с перечислением средств, или торги закрылись не вовремя. Или же сработают по давней надежной схеме: потребуют за вывод выигранного, например, миллиона перечислить некую сумму. На деле же ни миллиона не будет, ни той суммы.Кстати, если злоумышленникам станет понятно, что жертва испытывает азарт, то на каком-то этапе они могут даже перечислить ей минимальный выигрыш, но исключительно с целью того, чтобы увлечь человека, и тот вложился еще более крупной суммой.- И много у нас таких игроманов?- Процентов десять от всего числа электронных преступлений. Сюда можно отнести также тех, кто рвется приобрести биткоины. Во-первых, их хождение в России запрещено с недавнего времени, а во-вторых, их продажа - просто очередной обман.Но что тут говорить о простых гражданах, если у нас есть случай, когда бухгалтер крупного завода в Туле попалась на такую удочку. Сами судите: это человек, который знает финансовые схемы, имеет специальное образование, но… Минус 130 тысяч рублей из семейного бюджета.Причем, есть случаи, когда жертва не раз повторяет свои ошибки. Реальный случай: к нам трижды обращался один и тот же мужчина. Каждый раз он искренне верит, что вот хотя бы сейчас ему обязательно повезет…Покупки в зоне риска- Наконец, про так называемые фишинговые сайты. Тут-то в чем подвох?- Тут чаще всего встречаются случаи, когда создаются копии, практически неотличимые от настоящих сайтов, различных турагентств с очень дешевыми путевками. Это не такой уж распространенный вид мошенничества и подвержен сезонности.Другое дело фишинговые сайты известных Интернет-магазинов. Вы, например, заказываете крутой навороченный аксессуар за большие деньги, с нетерпением ждете посылку, и она приходит! Только внутри оказывается или дешевая подделка, а то и вовсе безделушка. И вычислить таких злоумышленников можно, а вот добиться справедливости, как правило, нет, потому что используются платформы, размещенные за границей. В том же Китае. Так что максимум, провайдер заблокирует такой сайт.Есть и еще один способ Интернет-мошенничества, особенно он процветает в соцсетях. Так, недавно был задержан предприимчивый 31-летний мужчина, уроженец Ульяновска, но проживавший в Туле, создавший копию аккаунта респектабельного продавца косметического оборудования, выманил от ее имени у семи человек в общей сложности более 16 тысяч рублей под предлогом предоплаты поставок.- А вообще реально ставшим жертвами дистанционных мошенников вернуть свои деньги в случае задержания преступников?- В очень и очень редких случаях. Максимум, что мы можем наложить арест на имущество злоумышленника. При условии, что оно у него есть. Но даже и в этом случае не факт, что сумма, вырученная от продажи по решению суда, перекроет ту, что потеряла жертва. Так что лучше уж не попадаться в лапы информационно-телекоммуникационных технологий аферистов.