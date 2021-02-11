Новые люди запустили чаты помощи при коронавирусе

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди.

Тысячи россиян уже получили бесплатные консультации врачей в антиковидных чатах «Новых Людей». Сейчас такой чат заработал и в Туле. Его работу сопровождает региональное отделение партии.

Сертифицированные медики, которых привлекают «Новые люди», помогают заболевшим в специально созданном Telegram-чате. Начинание помогает разгрузить систему здравоохранения и экономит горожанам время на получение первичных назначений от врачей.

«Чат помощи заболевшим COVID-19 очень полезен всем, кто понял страшную суть этого заболевания и вовремя решил перестраховаться, проконсультировавшись со специалистами. Ковид остался с нами навсегда. Мы должны принять его и научиться с ним жить, равно как и с другими болезнями. Мой главный совет - при первых же симптомах заболевания обращаться к врачам», - делится мнением Севиндж Гасымова, врач-педиатр с 30-летним стажем.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди.

Антиковидными чатами «Новых Людей» пользуются несколько тысяч человек в Томске, Подмосковье и Дагестане. Всего же проект заработал в 27 регионах. Ежедневно волонтеры местных отделений партии открывают новые онлайн-площадки в разных частях России.

«Мы столкнулись с тем, что во время пандемии стало сложно дозвониться до официальной горячей линии, время ожидания «скорых» увеличилось в разы. Используя опыт наших коллег-волонтеров Новых людей из других регионов, мы запускаем в нашем городе он-лайн чат, который позволит людям получить первичную онлайн консультацию от врачей, для того чтобы не терять драгоценные часы и дни», - рассказал Иван Николайчук руководитель отделения партии «Новые люди» в Туле.

Чаты с консультациями - не единственный онлайн-проект партии.

“Создание системы антиковидных чатов было ответом волонтеров на сложнейшую ситуацию в регионах. Нужны были быстрые и действенные меры помощи людям. Хочу сказать спасибо всем врачам, кто откликнулся на просьбу помочь. Мы будем развивать направление онлайн помощи и не ограничимся только консультациями медиков”, - рассказал лидер “Новых Людей” Алексей Нечаев.

Получить бесплатную консультацию при COVID-19 можно через группу помощи в Телеграм канале https://t.me/Covid_Tula.