Оплата парковки при помощи сервиса «Сбербанк Онлайн» на официальном сайте Банка1. Перейдите на страницу сервиса «Сбербанк Онлайн» и авторизуйтесь в системе под своим логином и паролем.2. Перейдите в раздел «Платежи» и выберите категорию «Транспорт».3. В открывшемся меню выберите пункт «Парковки Тулы».4. Выберите услугу: «Оплата парковки».5. В открывшейся форме укажите следующие данные:счет/карту списания денежных средств;номер ТС;мобильный телефон;количество часов парковки;количество минут парковки;зону парковки7. Нажмите на кнопку «Продолжить».8. На следующей странице внимательно проверьте введенные данные и ознакомьтесь со стоимость указанной парковочной сессии. Нажмите на кнопку «Продолжить».9. На ваш номер телефона будет отправлен код для подтверждения операции. Введите его в соответствующее поле и нажмите на кнопку «Подтвердить».10. Обязательно дождитесь сообщения об успешном завершении операции.1. Войдите в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».2. В разделе «Платежи» выберите категорию «Транспорт», выберите категорию «Парковка», выберите категорию «Парковки Тулы».3. Выберите тип оплачиваемой парковки:4. В открывшейся форме укажите следующие данные:счет/карту списания денежных средств;номер ТС;мобильный телефон;количество часов и минут парковки;зону парковки.5. Нажмите на кнопку «Продолжить».6. На следующей странице внимательно проверьте введенные данные и ознакомьтесь со стоимость указанной парковочной сессии. Нажмите на кнопку «Продолжить».7. Введите его в соответствующее поле и нажмите на кнопку «Подтвердить».8. Обязательно дождитесь сообщения об успешном завершении операции.* В примере рассмотрена оплата парковки в мобильном приложении для iPhone. Для других устройств сценарий оплаты аналогичный.** Также возможен поиск по следующим тегам: Tulaparking, Парковка, Парковки Тулы. Для корректного поиска необходимо установить регион Тульская область в настройках мобильного приложения.