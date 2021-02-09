Соседство с местом упокоения вряд ли кого радует. Так что реакция местных жителей неудивительна. Еще в прошлом году предлагалось обстроить новый пост в Пролетарском округе в районе деревни Морозовка. Тогда дело вызвало общественный резонанс еще до общественных слушаний — народ начал бить в набат еще, как только появилась информация об этом. Пандемия внесла свои коррективы, на какое-то время вопрос был отложен из числа первостепенных.Впрочем, недавно к теме вернулись — власти скорректировали планы, и перенесли предполагаемый участок почти на километр дальше от жилой зоны — в район возле Сеженского леса.Казалось бы, инцидент исчерпан, однако, на этот раз возмутились дачники — получалось, что новый участок теперь будет соседствовать рядом с ними. В соцсетях выдвигались предположения, что соседство с погостом приведет к локальной экологической катастрофе. Дело в том, что в данной местности высокий уровень грунтовых вод, и жители окрестных деревень, не имея централизованного водоснабжения пользуются колодцами, равно как и дачники. Выводы очевидны.Вместе с тем, пока несогласные собирают в интернете подписи под петицией, городские власти уже рассматривают другие участки под новое кладбище — таковые имеются на территории Большой Тулы. Сейчас проводится работа по их исследованию.Кстати, по выводам специалистов, вопрос нового погоста весьма актуален — мест на городском кладбище № 4 осталось приблизительно до середины лета.