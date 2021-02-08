В Тульской области вновь открываются бильярдные и боулинги Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области вновь открываются бильярдные и боулинги. Соответствующий Указ подписал сегодня, 8 февраля, губернатор Алексей Дюмин.

В то же время по-прежнему сохраняется запрет на проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, а также массовых деловых мероприятий.

Также с 02:00 до 07:00 бильярдные, боулинги, ночные клубы, бары, дискотеки и караоке-клубы должны быть закрыты. Работа организаций общественного питания разрешается только на доставку и самовывоз.