4 марта в концертном зале Тульской областной филармонии состоится авторский концерт REMIX «Соединение Нитей Пространства»

4 марта в тульском концертном зале Филармонии состоится авторский концерт REMIX «Соединение Нитей Пространства». Это уже 33-й концертный сезон.

Отметим, что балет Remix это — один из немногих в России профессиональных коллективов который работает на большой сцене более 32 лет. Художественный руководитель проекта — почетный деятель искусств России Ольга Чекмазова. Именно она воспитала многих чемпионов Европы и мира.

За плечами коллектива гастроли более чем в 28 стран мира! Они выступают на самых крупных площадках Москвы: Олимпийский, концертный зал Храма Христа Спасителя, арена Лужников, концертный зал «Россия», международный Дом музыки и многие другие!

Ощутите всплеск эмоций! Вы сможете насладиться музыкой разных жанров. Будьте уверены: артистизм и талант наших танцоров надолго подарит Вам незабываемые впечатления и яркие эмоции.

Возрастные ограничения 16+