Воскресным февральским днём, при поддержке Тульского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», в Центре национальных культур деревни Лобжа, Дубенского района Тульской области прошёл занимательный мастер- класс по мыловарению для детей, в котором приняли участие директор Ресурсного центра в сфере национальных отношений Ирина Карман, руководитель Центра национальных культур деревни Лобжа Юрий Залдя, заведующая местной библиотекой Ольга Залдя. А провела мастер-класс магистр психологии, аспирантка и ассистент кафедры Психологии Тульского Государственного Университета Евгения Рязанцева.Мастер-класс имел не только развлекательную, но и развивающую и воспитательную функцию. Уникальность состояла в том, что рецептура этого процесса очень гибкая. Каждый мог дать волю своей фантазии и воображению, каждый подобрал неповторимый букет составляющих и у каждого получилась своя мыльная сказка.Используя натуральную мыльную основу, пищевые красители, отдушки на основе натуральных масел, различные формочки, свою фантазию и хорошее настроение создали каждый свой образец мыла.А затем вместе сочиняли сказку, герой которой проходил не легкие жизненные испытания, чтобы найти путь к счастью.Купаясь в творческой атмосфере, учась фантазировать, творить и проявлять свои чувства, дети обретают ту творческую свободу, которая пройдёт с ними через всю жизнь и отразится на всех сферах деятельности, научит нестандартно подходить к решению любой проблемы и задач.По мнению, председателя Тульского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Тофика Мусаева, это увлекательное мероприятие пришло по душе и детям, и взрослым, это возможность живого общения детей разных национальностей, их объединение для воплощение общей идеи. И радостно, что этот мастер- класс состоялся на базе созданного при поддержке ТРО ООО «Ассамблея народов России» Центра национальных культур в деревне Лобжа Дубенского района Тульской области.