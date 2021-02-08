Александр Лапин подарил книги тульским читателям Фото: Игорь КОПЫТОВ

Акция «Дарить книги с любовью» - это всероссийское масштабное событие, инициированное пять лет назад Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения. К ней присоединилось более трех тысяч библиотек со всей страны. 14 января стартовала акция и в Тульском региональном библиотечно-информационном комплексе.

Основное внимание - детям

- Наша задача собрать как можно больше интересных и полезных книг для фондов муниципальных библиотек Тульской области, которые сегодня к сожалению, зачастую обделены комплектованием. У нас есть районы, которые получают критически мало книг — буквально пять штук в год на тысячу жителей, - рассказывает генеральный директор регионального библиотечно-информационного комплекса Юлия Иванова. - Зависит это от финансирования местным бюджетом, и порой в силу объективных причин администрации на местах на библиотеках экономят. Нам кажется это несправедливым, потому как читающие, интеллектуально развитые люди, особенно читающая молодежь, дети — это основа нашей страны, нашего будущего. Поэтому мы стараемся эту брешь закрывать, и нам в этом деле помогают политики, бизнесмены, культурные деятели, простые люди.

Акция «Дарить книги с любовью» у нас стартовала в середине января. Сейчас удалось собрать уже порядка 300 книг. И время еще есть. Основное внимание — литература для детей и подростков. Для взрослых - классика, историческая, краеведческая литература. У нас в этом году получились прекрасные комплекты краеведческих книг. Закупили мы также произведения победителей и лауреатов премии «Ясная Поляна», по четыре книги каждой библиотеке. К тому же этот год в регионе объявлен годом науки и технологий, поэтому мы просили наших дарителей покупать научно-популярную литературу.

Александр Лапин подарил книги тульским читателям Фото: Игорь КОПЫТОВ

Восполнить утраченное

Сегодня в Тульской области 396 библиотек, объединенных в 25 муниципальных библиотечных систем. Некоторые из них насчитывают всего 5 филиалов, а где и все 20.

- В этом году мы отправим побольше книг в Каменский район — там библиотеки в очень тяжелом положении. Особенно сельские. Они только в этом году объединились в централизованную библиотечную систему. Так что наша задача закрыть дефицит пополнения фондов, который образовался за предыдущие несколько лет, - продолжает Юлия Иванова. - А еще у нас в этот раз есть целевое комплектование библиотеки СИЗО № 1 города Тулы, чтобы люди, находящиеся в изоляции, тоже могли читать хорошие современные книги. И, конечно, неизменно большое внимание детским библиотекам — их у нас в Тульской области 16.

Во время акции «Дарить книги с любовью» мы собираем основное количество изданий для наших муниципальных библиотек. Но работа пополнения фондов ведется планомерно и в течение всего года.

Александр Лапин подарил книги тульским читателям Фото: соцсети

Помогать друг другу

Автор популярных книг Александр Лапин подарил тулякам 150 экземпляров своего нового романа «Суперхан», так что попадут они практически в каждую вторую библиотеку региона.

Почему он пошел на этот шаг? Писатель отмечает, что сегодня ситуация серьезно повлияла и на труд самих литераторов, и на то, как распространяются их произведения. Книжные магазины закрываются. Более того, сами читатели, по его мнению, испытывают элементарно финансовые трудности.

- Многие потеряли работу, перешли на сокращенный день. Масса народа трудится на удаленке, - констатирует Александр Лапин. - Пожилым до сих пор говорят, что нужно сидеть дома. А что там? Смотреть зомбоящик, в котором с утра до вечера показывают всякую чушь? Естественно, нормальные люди тянутся к хорошим книгам. Но цена в 600-700 рублей и выше для многих уже неподъемна. Особенно для сельских жителей или пенсионеров.

Поэтому писатель пришел к выводу, что в нынешних условиях сами литераторы должны способствовать тому, чтобы их произведения были более доступны. А для этого сделать шаг им навстречу.

Так, в преддверии Международного дня дарения книг Лапин бесплатно предложил библиотекам из нескольких регионов ЦФО свои произведения. Для этого он договорился с издательством, выкупил часть тиража своего нового романа «Суперхан» и передал 1100 экземпляров библиотекам Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской, Липецкой, Волгоградской, Калужской и Тульской областей.

- Я рад, что «Суперхан» напрямую пришел к моим читателям, - говорит писатель. - Если опыт удастся и получу положительные отклики, буду его расширять. К чему призываю и других участников рынка. Пусть это даст людям возможность лишний раз спокойно посидеть дома и почитать интересные произведения.

«Суперхан»

Произведение открывает собой трилогию под названием «Книга живых», которая должна стать завершающей частью эпопеи «Русский крест» - саги о поколении, родившемся в 60-е и в зените жизни попавшем в жернова эпохи перемен. Пройдя через суровые испытания, выстояв и наладив новую жизнь, герои задаются вопросами, какие метаморфозы претерпели бывшие советские республики и их лидеры в своем стремлении к независимости, демократии и прогрессу?

По отзывам критиков, «Суперхан» - это напряженная и увлекательная игра жанров. Здесь и политический детектив, и журналистское расследование, и «деревенская проза», и романтическая новелла, и, наконец, философская притча.