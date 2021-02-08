Коронавирус в Тульской области, последние новости на 8 февраля 2021: 181 пациент с коронавирусом победил болезнь за сутки Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки в Тульской области выявлено 162 новых случая заражения коронавирусом. Так, за весь период в регионе заболели 30 253 человека. Это число составили жители областного центра и других районов.

Наряду с этим, 181 человек выздоровел за сутки по ситуации к 8 февраля. Всего с начала пандемии поправились 27 652 человека.

Не смогли справиться с заболеванием за сутки 9 человек, они скончались. У этих пациентов вирус дал осложнения, а некоторые страдали хроническими заболеваниями или находились в группе риска. За весь период в Тульской области скончались 1 085 человек.