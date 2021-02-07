Коронавирус в Тульской области, последние новости на 7 февраля 2021: за сутки скончалось 10 человек

В Тульской области за сутки скончалось 10 человек Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за последние сутки зарегистрировано 163 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 30 000 человек/

Тем не менее, 182 человека выздоровело от коронавируса. Общее количество победивших заболевание составляет 27 471 человек.

К сожалению, 10 человек за последние сутки скончались от последствий заболевания. Общее число жителей Тулы и области, не переживших пандемию - 1076 человек.