В Тульской области девочка на тюбинге попала под колеса автомобиля: ребенок погиб

Фото - группа "ЧП Тула"

В Тульской области в деревне Крекшино Плавского района 11-летняя девочка съехала с горки и попала прямо под колеса машины. Ребенок погиб на месте. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, девочка днем 6 февраля 2021 года каталась без присмотра в необорудованном месте, выехала на тюбинге на проезжую часть и попала под «ГАЗель». В результате столкновения девочка погибла. Прокуратура и следственные органы проводят проверку, выясняют причины произошедшего. Также будет проверено, исполняют ли родители свои обязанности по воспитанию детей.

Очевидцы пишут, что сами мама и папа девочки, а также водитель «ГАЗели» в ужасе от происшествия. Жители поселка тоже потрясены случившимся.

«По этой дороге движение-то один автомобиль в 2 часа. Это какое-то стечение обстоятельств», - прокомментировал произошедшее один из пользователей социальной сети.