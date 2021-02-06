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Более двух тысяч юных жителей Тульской области стали участниками патриотического конкурса

В региональном отделении «Единой России» подвели итоги творческого состязания
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5 февраля в Туле завершен ежегодный конкурс творческих работ «Память», стартовавший 30 сентября прошлого года.

5 февраля в Туле завершен ежегодный конкурс творческих работ «Память», стартовавший 30 сентября прошлого года.

Фото: материалы пресс-служб

В пятницу, 5 февраля, в городе-герое Тула завершен ежегодный конкурс творческих работ «Память», стартовавший 30 сентября прошлого года.

На суд жюри более двух тысяч школьников и студентов со всей области представили свои работы. Традиционно конкурс проходил по тематике, связанной с событиями и героями Великой Отечественной войны. На этот раз конкурс посвятили 500-летию Тульского кремля и Большой Засечной черты.

Региональную комиссию жюри возглавил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев.

Региональную комиссию жюри возглавил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев.

Фото: материалы пресс-служб

– Судьба Тулы неразрывно связана с кремлем. Это не просто главный туристический символ и древнейшая достопримечательность города, это его сердце! – отметил секретарь регионального отделения «Единой России», региональный координатор партпроекта «Историческая память», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Здесь сплелись многовековая история и современность, ратные победы и трудовые свершения туляков, культурная и духовная жизнь родного края. Мы гордимся мощью и силой предков, храним великое историческое наследие и стараемся передавать эту славу и память через поколения.

Николай Воробьев ознакомился с представленными работами, высоко оценил их уровень и разнообразие.

Николай Воробьев ознакомился с представленными работами, высоко оценил их уровень и разнообразие.

Фото: материалы пресс-служб

Конкурс проводился среди учащихся общеобразовательных организаций, а также студентов профессиональных образовательных организаций Тульской области. Мероприятие проходило в два этапа по четырем творческим номинациям: «Тульский кремль», «День рождения Тульского кремля», «Все дороги ведут в Тульский кремль», «Тульский кремль сквозь века».

Работы выполнялись различной техникой – как в аппликации, так и в пластилине. Конкурсанты монтировали видеоролики, видеопрезентации и готовили стихотворения собственного сочинения.

На этот раз конкурс посвятили 500-летию Тульского кремля и Большой Засечной черты.

На этот раз конкурс посвятили 500-летию Тульского кремля и Большой Засечной черты.

Фото: материалы пресс-служб

Самые достойные работы отбирались в муниципальных образованиях, а затем представлялись для оценивания региональному жюри. Региональную комиссию жюри возглавил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев. Он ознакомился с представленными работами, высоко оценил их уровень и разнообразие.

Всего члены жюри отобрали 25 победителей в различных номинациях. Всем призерам будут вручены сертификаты и памятные подарки.

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