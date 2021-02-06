Более двух тысяч юных жителей Тульской области стали участниками патриотического конкурса

5 февраля в Туле завершен ежегодный конкурс творческих работ «Память», стартовавший 30 сентября прошлого года. Фото: материалы пресс-служб

В пятницу, 5 февраля, в городе-герое Тула завершен ежегодный конкурс творческих работ «Память», стартовавший 30 сентября прошлого года.

На суд жюри более двух тысяч школьников и студентов со всей области представили свои работы. Традиционно конкурс проходил по тематике, связанной с событиями и героями Великой Отечественной войны. На этот раз конкурс посвятили 500-летию Тульского кремля и Большой Засечной черты.

Региональную комиссию жюри возглавил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев. Фото: материалы пресс-служб

– Судьба Тулы неразрывно связана с кремлем. Это не просто главный туристический символ и древнейшая достопримечательность города, это его сердце! – отметил секретарь регионального отделения «Единой России», региональный координатор партпроекта «Историческая память», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Здесь сплелись многовековая история и современность, ратные победы и трудовые свершения туляков, культурная и духовная жизнь родного края. Мы гордимся мощью и силой предков, храним великое историческое наследие и стараемся передавать эту славу и память через поколения.

Николай Воробьев ознакомился с представленными работами, высоко оценил их уровень и разнообразие. Фото: материалы пресс-служб

Конкурс проводился среди учащихся общеобразовательных организаций, а также студентов профессиональных образовательных организаций Тульской области. Мероприятие проходило в два этапа по четырем творческим номинациям: «Тульский кремль», «День рождения Тульского кремля», «Все дороги ведут в Тульский кремль», «Тульский кремль сквозь века».

Работы выполнялись различной техникой – как в аппликации, так и в пластилине. Конкурсанты монтировали видеоролики, видеопрезентации и готовили стихотворения собственного сочинения.

На этот раз конкурс посвятили 500-летию Тульского кремля и Большой Засечной черты. Фото: материалы пресс-служб

Самые достойные работы отбирались в муниципальных образованиях, а затем представлялись для оценивания региональному жюри. Региональную комиссию жюри возглавил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев. Он ознакомился с представленными работами, высоко оценил их уровень и разнообразие.

Всего члены жюри отобрали 25 победителей в различных номинациях. Всем призерам будут вручены сертификаты и памятные подарки.