Коронавирус в Тульской области, последние новости на 6 февраля 2021: за сутки выздоровели 185 человек

Количество выздоровевших в регионе стабильно превышает количество заболевших Фото: Алексей ФОКИН

163 жителя Тулы и области заболели коронавирусом за последние сутки. Общее число выявленных случаев заболевания - 29 928.

Еще 185 пациентов с болезнью справились и получили отрицательные тесты на COVID-19. Таких в регионе 27 289 человек. При этом количество выздоровевших стабильно превышает количество заболевших.

По данным оперативного штаба Тульской области, 9 жителей региона скончались за сутки от осложнений. Всего с начала пандемии в области умерло 1 066 человек с COVID-19.