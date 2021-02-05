Туляков будут штрафовать за «неправильные» шлагбаумы во дворах Фото: соцсети

Теперь законны только те шлагбаумы, что имеют подключение к противопожарной сигнализации (открываются автоматически при поступлении сигнала), рядом с которыми круглые сутки дежурит персонал или оснащенные устройством связи с диспетчерским пунктом. Все это предусмотрено для того, чтобы проезд для спецтранспорта был всегда свободным в случае возникновения чрезвычайной ситуации. При этом, открыты должны быть все въезды. На возгорание в многоквартирном доме выезжают несколько пожарных расчетов, и с какой стороны подъедет каждый из них, никто не знает.

Оказавшиеся незаконными шлагбаумы придется либо демонтировать, либо дооснастить в соответствии с требованиями. Как оценивают специалисты, 99% преграждающих механизмов в Туле можно переоборудовать только одним способом: добавить аудио- и видеосвязь к месту установки до диспетчерского центра. Но это будет стоить новых затрат для жильцов - подобная услуга стоит примерно около 3500 рублей в месяц с дома. Так что, если сейчас обслуживание шлагбаума обходится порядка 7000 рублей, «узаконенный» обойдется больше 10 тысяч рублей.

С конца января сотрудники МЧС поводят мониторинг во дворах, вынося владельцам предупреждения. Таковых будут определять по правоустанавливающим документам. У тех будет 70 дней на устранение недочетов. В случае невыполнения требований грозит штраф - для юридических лиц он составит 200 тысяч рублей, а для физических — 2 тысячи. Если не поможет и штраф, шлагбаум могут снести принудительно по решению суда.

Что же касается полусфер, то они все подлежат обязательному демонтажу.