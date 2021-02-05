Виновные в складировании тел на полу в тульском морге будут наказаны Фото: соцсети

Накануне соцсети буквально взорвали кадры из морга Бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Дрейера — лежащие на полу трупы с комментариями автора видео. Было выдвинуто предположение о том, что так складируют бесхозные тела.

В самом морге ситуацию комментировать категорически отказались, а региональный минздрав сообщил, что мера эта была временная — на период монтажа новых стеллажей, и на данный момент нарушений нет. Впрочем, по словам директора департамента ведомственного контроля регионального минздрава Дениса Зиганшина, «подобное отношение к телам усопших недопустимо. Виновные сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности».

Окончательные точки в случившемся расставит прокурорская проверка.