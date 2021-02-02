От А до Я: пять лет с Алексеем Дюминым Фото: материалы пресс-служб

АПК

Агропромышленный комплекс является одним из ведущих секторов экономики региона и в последние годы находится на подъеме: есть успехи в растениеводстве, положительная динамика в животноводстве, поступательно развивается пищевая и перерабатывающая промышленность. За 2016-2019 годы производство продукции сельского хозяйства выросло в 1,6 раза. Алексей Дюмин уделяет большое внимание привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс. За последние три года область подписала 17 инвестиционных соглашений в сфере АПК на общую сумму 77 млрд руб. Они предусматривают создание более 4 тысяч новых рабочих мест.

Презентация автомобильного завода Haval главам России и Китая Владимиру Путину и Си-Цзиньпину в Кремле. Фото: материалы пресс-служб

Безопасные и качественные автодороги

В последние пять лет в регионе активное внимание уделяется строительству новых и ремонту существующих автомобильных дорог. Комплексный подход позволил применять инновационные технологии и материалы (геосинтетических ткани, битумноминеральный слой асфальта «Новачип»), что вывело дорожные работы на новый уровень качества. Осенью 2020 г. было открыто движение по второй очереди двухполосной дороги Восточного обвода. На строительство почти двух километров асфальтового полотна и моста через Упу было выделено 800 млн руб. «В планах у нас развивать этот участок дорог дальше. Нужна современная развязка, которая разгрузит сложный перекресток улицы Ложевой и Восточного обвода. Мы обязательно реализуем этот проект и рассчитываем на поддержку Минтранса России», - подчеркнул на церемонии открытия Алексей Дюмин.

Вооружение

Тульская область – один из лидеров в России по исполнению гособоронзаказа. Оборонно-промышленный комплекс задает высокие стандарты в производстве, управлении и завоевании перспективных рынков и традиционно аккумулирует наиболее передовые идеи, разработки и технологии в сфере вооружения. На ведущих оборонных предприятиях региона реализуются крупные инвестиционные проекты. Тульская оборонка сегодня – это 25 компаний, 12 из которых разрабатывают 78 наименований продукции гражданского назначения.

Открытие Ледового дворца в Туле. Фото: материалы пресс-служб

Губернский каток

Открытый в 2017 г. по инициативе Алексея Дюмина Губернский каток на центральной площади Тулы за прошедшие годы пришелся по душе горожанам и стал настоящей зимней достопримечательностью. Несмотря на антикоронавирусные ограничения, в конце 2020 г. он тоже открылся по многочисленным просьбам туляков. Были учтены санитарно-эпидемиологические требования, проработан механизм ограничения доступа отдыхающих на лед, расширена база проката.

Детсады модульные

По поручению Алексея Дюмина в областном центре начато возведение модульных детских садов. Два из них, каждый на 75 мест, открылись в 2020 году при центре образования № 19 (в районе ул. Кауля) и при центре образования № 54 (микрорайон «Молодежный»). Ведется приемка четырех модульных детских садов, каждый на 45 мест, в районе улицы Революции, Промышленного проезда, на Зеленстрое, в микрорайоне «Петровский квартал». Группы в модулях рассчитаны на 25 человек. Исходя из проекторной мощности, стоимость модульного здания с инженерной инфраструктурой, технологическим оборудованием и встроенной мебелью варьируется от 30 до 48 млн руб. На установку шести модульных садов в 2020 г. было выделено более 215 млн руб. Из них 90 % – средства бюджета Тульской области.

Единая команда

Совершенствование механизмов взаимодействия с жителями Тульской области – один из приоритетов в работе Алексея Дюмина. Каждый туляк может обратиться со своей проблемой, и ее постараются решить в кратчайшие сроки. Все еженедельные оперативные совещания губернатор начинает с рассмотрения обращений граждан. Работают электронная приемная, телефон горячей линии губернатора, обращения туляков мониторятся в соцсетях и СМИ.

Жилье для переселенцев из аварийных домов

В 2017 г. Тульская область завершила переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г. Было построено 169 многоквартирных домов, в которые переехали порядка 17 тысяч человек. В 2018-м по инициативе Алексея Дюмина за счет регионального бюджета было приобретено 267 жилых помещений для переселения 740 человек. В 2019 было приобретено 167 жилых помещений для расселения 359 человек. В 2020 г. в рамках федеральной программы и за счет средств регионального бюджета гражданам было предоставлено 726 жилых помещений, что позволило расселить более 1 600 человек.

Посещение новых корпусов Тульской детской областной больницы. Фото: материалы пресс-служб

Здравоохранение

Развитие инфраструктуры здравоохранения, ремонт поликлиник и больниц - все это тенденции последних нескольких лет. Так, в регионе распахнули свои двери для юных пациентов два новых корпуса Тульской детской областной клинической больницы. Идет строительство нового здания областного перинатального центра. Обновляется материально-техническая база онкослужбы, дооснащен новейшим оборудованием третий в регионе сосудистый центр. Развивается система здравоохранения на селе. За 5 лет отремонтирован 81 фельдшерско-акушерский пункт. Совершенствуется первичное звено медицины - поликлиники. Чаще всего люди жалуются на долгое ожидание приема. 80 % поликлиник уже обслуживают жителей по новым стандартам. В этом году все они перейдут на новую модель работы.

Инвестиционные проекты

Тульская область стабильно входит в топ-10 регионов России с самым благоприятным инвестиционным климатом. Ежегодно в экономику региона привлекается более 100 млрд руб. Только на последнем Петербургском международном экономическом форуме было подписано 25 соглашений с общим объемом инвестиций более 102 млрд руб. В 2020 г. власти Тульской области подписали соглашения с 13 инвесторами на сумму более 33 млрд руб. Новые производственные площадки рассчитаны на 1,2 тыс. рабочих мест. Предприниматели намерены реализовать в регионе проекты в химической, металлургической и других отраслях, а также в сельском хозяйстве.

Культура

Одним из важнейших достижений последних лет стало создание Музейного квартала на улице Металлистов, одной из старейших в Туле. По мнению Алексея Дюмина, здесь удалось создать «современное пространство, в историческом контексте не уступающее Европе». В пределах одной небольшой улицы сосредоточено несколько филиалов крупнейших национальных музеев. По сути, в Туле появился культурный кластер, во многом уникальный не только для региона, но и для всей России.

Старт строительства ФОКа с легкоатлетическим манеже на 2 500 мест. Фото: материалы пресс-служб

Ледовый дворец

Уникальный для Тульской области объект был построен по программе «Газпром – детям» по договоренности между губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Чаша дворца рассчитана на три с лишним тысячи зрителей. В двухэтажном здании общей площадью около 15 000 кв. м созданы все условия для занятий хоккеем, фигурным катанием, силовыми видами спорта. Также здесь есть тренажерный зал, фуд-корты, спортивные магазины. Основная арена комплекса может трансформироваться для проведения концертов и торжественных мероприятий.

Мосты от Минобороны

19 мостовых переходов и автодорожных мостов возвели российские военные в Тульской области с 2018 г. после личного обращения губернатора в Министерство обороны. Строительство велось в рамках регулярных тактических учений. 2020 год - девять автодорожных мостов общей протяженностью 360 м, грузоподъемностью 50 т, и один пешеходный мост протяженностью 60 м.

Новотульская ГРС

В Туле после реконструкции заработала газораспределительная станция «Новотульская». В зоне ее работы не только промышленные предприятия, в том числе «Тулачермет-Сталь», но и жилые районы Большой Тулы.

По словам Алексея Дюмина, ГРС служит импульсом к развитию металлургического гиганта «Тулачермет-Сталь», который планирует в ближайшее время инвестировать в расширение производства более 120 млрд руб. и создать более 4 000 рабочих мест. Станция позволит наращивать темпы жилищного строительства, создаст условия для газификации Тулы и ближайших населенных пунктов.

Одаренных детей центры

Одной из мер поддержки талантливых детей в регионе стало открытие новых школ искусств и Центров поддержки одаренных детей. Первый из них появился на базе Областной музыкальной школы им. Г. З. Райхеля, второй распахнул свои двери в 2018 г. в окрестностях родового имения классика русской литературы Л. Н. Толстого. В состав Яснополянского образовательного комплекса вошли общеобразовательная школа для обучения детей, проживающих на территории дер. Ясная Поляна, школа полного дня с классами углубленного изучения предметов гуманитарного и естественнонаучного циклов, пансион для проживания. А летом 2020-го по инициативе главы региона в Туле состоялось подписание соглашения между правительством Тульской области и АО «МХК «ЕвроХим» о создании еще одного такого центра, «Созвездие». В структуру центра должны войти школа полного дня, лицей «Олимп», где школьники 9-11 классов будут изучать дисциплины на углубленном уровне, и образовательный центр «Академия достижений».

Промышленность Промышленность Тульской области носит многопрофильный и многоотраслевой характер. Доля промышленности в структуре ВРП достигает 44 %. Таких регионов с сохранившимся доминированием индустриальной экономики среди областей центра России немного. В настоящее время промышленность региона показывает уверенный и стабильный рост. Только за последний год Фонд развития промышленности, созданный при поддержке губернатора, позволил поддержать реализацию 10 инвестиционных проектов на общую сумму займов порядка 2 млрд руб. Промышленность Тульской области в 2020-м демонстрировала рост темпов производства даже выше среднероссийских. Индекс производства только за 11 месяцев 2020 составил 116,6 % к аналогичному периоду 2019-го. Это первое место в ЦФО. Объем отгруженной продукции промышленного производства вырос на 21,2 % - 637,1 млрд руб.

Рекордный урожай

В 2020 г. посевная площадь превысила 927 тыс. гектаров (это лучший результат с 2000 г.), собран рекордный в истории региона урожай зерна – 2,7 млн тонн. Регион сохраняет ведущие позиции в стране по производству рапса и картофеля. Валовый сбор рапса в 2020 г.составил более 165 тыс. тонн, картофеля – более 600 тыс. тонн.

Суворовское училище

По инициативе губернатора Тульской области в марте 2016 года было принято решение о возрождении Тульского суворовского военного училища. За рекорд-но короткие сроки были построены 3-этажное главное здание, два 4-этажных спальных корпуса, 3-этажная столовая, медпункт, крытый спорткомплекс и ряд других сооружений. Сейчас здесь обу- чается более 500 суворовцев.

Тульская набережная

Масштабный проект, который реализован по инициативе главы региона Алексея Дюмина. Его разработали столичные архитекторы в сотрудничестве с правительством Тульской области, администрацией города Тулы и общественностью. Проект стал стартом работ по восстановлению и благоустройству исторического центра Тулы, набережной реки Упы вдоль кремля и прилегающих к нему улицы Металлистов, Крестовоздвиженской площади и сквера имени Мосина. Его реализация позволила обустроить для туляков и гостей города зоны отдыха, современные общественные пространства. Здесь создан Музейный квартал - и теперь по числу музеев Тула входит в ведущую тройку по стране.

«Узловая»

В регионе в рекордно короткие сроки в 2016 г. была создана особая экономическая зона «Узловая». Ее общая площадь составляет 471,5 гектара. С первых дней работы в должности Алексей Дюмин начал активно продвигать ОЭЗ. Сейчас там работают долгосрочные партнеры. Также в регионе действуют две территории опережающего социально-экономического развития – ТОСЭР «Ефремов», где создан биотехнологический кластер, и ТОСЭР «Алексин».

ФК «Арсенал»

Новый вектор развития получили профессиональные команды по игровым видам спорта. Особое внимание Алексей Дюмин уделяет футбольному клубу «Арсенал». После возвращения в 2016 г. команды в российскую Премьер-лигу, в сезоне-2018/19 «Арсенал» занял в РПЛ шестое место, а в 2019 г. дебютировал в Лиге Европы.

«Хавэйл» (Haval)

25 ноября 2020 г. благодаря поддержке губернатора региона Алексея Дюмина и его личному вкладу в реализацию проекта в индустриальном парке «Узловая» был заложен первый камень в строительство нового завода двигателей автомобилей Haval китайского концерна Great Wall Motors. Объем инвестиций - 4 млрд руб. В соответствии со СПИК, подписанным в сентябре, GWM планирует инвестировать 42,2 млрд руб. в строительство завода по производству автомобилей с возможностями локализации основных автомобильных частей. Это первый зарубежный завод компании полного цикла.

Центр уличного баскетбола

По инициативе губернатора Алексея Дюмина в регионе оказывается системная поддержка спорту, появляются новые инфраструктурные объекты. Среди них Центр подготовки юных футболистов ПФК «Арсенал» в Туле, физкультурно-оздоровительные комплексы в районах области. Одна из ярких иллюстраций - в городском парке Новомосковска в 2020-м открылся Центр уличного баскетбола, который включает в себя две игровые площадки, переносные трибуны и зону воркаута.

Человеческий потенциал

В рамках подготовки молодых специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса органами исполнительной власти, региональным Союзом машиностроителей при поддержке губернатора и правительства Тульской области ведется поиск новых подходов к профориентационному обучению школьников. Основным направлением является создание на базе образовательных учреждений специальных физико-математических, технологических и инженерных классов, в которых ведется целенаправленная работа по формированию у обучающихся устойчивой мотивации к выбору технической профессии, в том числе инженера. Так, в 2016 г. на базе тульского лицея № 2 по инициативе АО «КБП» была создана физико-математическая школа им. ак. А. Г. Шипунова, а в 2019 г. в ЦО № 3 открылся инженерный «ТОЗ-класс». Эффективно функционируют классы технической направленности в ЦО № 1, ЦО № 7 г. Тулы в тесном сотрудничестве с ведущими предприятиями региона: Туламашзаводом, НПО «Стрела», Металлопрокатным заводом, АО «Тулаточмаш».

Штаб оперативный

Создание регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции под председательством губернатора Алексея Дюмина позволило консолидировать усилия различных структур и ведомств, удалось в короткие сроки перестроить систему здравоохранения и промышленность под «ковидные рельсы», подготовить койкоместа для больных, наладить выпуск масок и антисептиков. В этой сложнейшей ситуации Алексей Дюмин проявил себя не просто как эффективный и грамотный управленец, но и как настоящий лидер, берущий на себя ответственность за регион в целом и за каждого жителя – в частности.

«Щекиноазот»

При поддержке губернатора Алексея Дюмина и правительства региона в рамках стратегии развития «Щекиноазот» реализует масштабные инвестпроекты, общий объем инвестиций за последние годы составил более 1 млрд долларов. 29 декабря 2020 г. было подписано соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта между правительством Тульской области в лице губернатора Алексея Дюмина и ОАО «Щекиноазот» в лице председателя совета директоров Бориса Сокола. В рамках инвестпроекта предполагается вложение средств инвестора в размере до 2,8 млрд руб. Расширение производств, открытие новых комплексов имеют большое значение для химической отрасли региона, позволят увеличивать объемы экспорта несырьевых неэнергетических товаров. «Щекиноазот» активно участвует в программах промышленного развития Тульской области, содействует благоустройству общественных пространств Тулы и Щекинского района. «Энергетикам – героям Великой Отечественной войны» мемориал Тульский мемориал стал первым в России памятником, посвященным энергетикам – героям Великой Отечественной войны. Он увековечил память о работниках отрасли, сражавшихся на фронте и обеспечивавших электроснабжение тыла. Комплекс был возведен по инициативе генерального директора «Россетей» Павла Ливинского и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Юбилей Тульского кремля

500-летие главнейшего форпоста России в составе Большой засечной черты было отмечено масштабно. Непосредственно на территории Тульского кремля открылись музей археологии и музеи башен кремля. За счет привлеченных средств на основе сохранившихся историко-архивных данных воссозданы осадные дворы XVI-XVII веков. Этого нет ни в одном другом кремле страны. Еще одним сложным, но очень важным стал проект по музеефикации археологического раскопа и созданию археологического окна. Оно позволяет заглянуть в глубину веков, увидеть артефакты, датированные еще XVI-XVII и даже XIV веком.

Я

Слово, которое губернатор Тульской области нечасто употребляет в своей речи. Алексей Дюмин предпочитает глаголы: «делать», «действовать», «добиваться», «выстраивать», «создавать».