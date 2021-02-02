«Щекиноазот»: Главная идея – благополучие края и людей

Будучи ответственным инвестором, компания «Щекиноазот» следует мировой стратегии ESG. Фото: материалы пресс-служб

Это и благополучие людей, проживающих на территории, и экологическая составляющая, и в целом - проекты развития края. Будучи, несомненно, ответственным инвестором, компания «Щекиноазот» следует мировой стратегии ESG. Что это такое, как это работает, как ответственность компании может влиять на бизнес? Об этом – в нашей статье.

На основе Яснополянского соглашения реализуется спектр мероприятий во благо развития яснополянских территорий и Щекинского района. Фото: материалы пресс-служб

Мыслить масштабно

Принять данную стратегию – значит, строить работу компании по трем главным принципам ESG (англ. environmental – окружающая среда, social – социальное развитие, governance – корпоративное управление). Каждому из этих аспектов «Щекиноазот» уделяет большое внимание. Сегодня промышленная химия – один из драйверов экономики Тульского края. А основополагающая роль в развитии химической отрасли нашего региона принадлежит компании «Щекиноазот». На протяжении всех лет своей новой истории предприятие выступает гарантом социального благополучия и является одним из наиболее крупных налогоплательщиков региона. «Азот» демонстрирует стабильность, способность к непрерывному развитию. В компании всегда смотрели далеко вперед, понимая, что за фразой «передовое предприятие» стоит намного больше, чем сухие экономические показатели и победы текущего момента. Здесь думали о комфортной и благоустроенной среде для работы и повседневной жизни, о здоровье и достойном обеспечении сотрудников, заботились не только о них, но и об их семьях, давали уверенность коллективу и жителям района в завтрашнем дне... Мало быть просто бизнесом, да, крупным, высокотехнологичным, но... Нужно мыслить шире, а думать - масштабнее: о минимизации отходов производства, экологической безопасности, об обучении и повышении уровня компетенций сотрудников. Нужно поддерживать таланты, помогать детям, патронировать учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта, сажать деревья и заботиться о природе.

Экология жизни

- Мы практически ежегодно вводим в строй современные производства, - отмечает руководство компании. - Увеличение производственных мощностей и наша главная идея по обеспечению благополучия края, мира направляют нас к тому, что каждый год мы инвестируем все большие средства в экологические программы, проекты сбережения природы, обеспечения безопасности производств, борьбы с климатическими рисками. Каждый наш проект проходит оценку с точки зрения экологической нагрузки... В компании определили четкие и всеобъемлющие экологические, социальные и управленческие цели на ближайшую и среднесрочную перспективу, в том числе – участие в программе «Зеленой энергетики», предусматривающей полное переосмысление возможностей получения энергии, избавление от углеродного следа. Именно инновации в области химии станут ключом к нужным решениям в экологии и промышленности. Помимо конкретных практических шагов в этом направлении, на предприятии стремятся к изменению мышления персонала, происходит интеграция экологических подходов во все сферы жизнедеятельности. Для «Щекиноазота» экологическое мышление – одно из основных требований к компетенциям персонала. На основе Яснополянского соглашения реализуется большой спектр мероприятий во благо развития яснополянских территорий и Щекинского района. В этом году яснополянский музей отметит 100-летие со дня своего основания. Четверть этого срока щекинские химики ведут эффективное сотрудничество с музеем в развитии гуманитарных программ и сохранении ресурсов… Около 2,4 млн рублей будет выделено компанией для восстановления исторических хозяйственных объектов деревянной архитектуры на территории музейного комплекса, для его развития в 2021 году. И, конечно, одно из главных дел музея-усадьбы и компании «Щекиноазот» – сохранение и восстановление мемориального леса Ясной Поляны. Мероприятия по защите от пожаров, воспроизводству лесного массива, реконструкции лесных дорог и прочие работы начнутся здесь уже весной.

В компании "Щекиноазот" поддерживают таланты, помогают детям, патронируют учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта. Фото: материалы пресс-служб

«Зеленая энергия»

Недавно компания «Щекиноазот» объявила о том, что приступает к реализации Программы по снижению углеродного следа при производстве основных видов продукции и продолжает поиск решений для достижения предприятием климатической нейтральности. Цель «Зеленой сделки», принятой в Евросоюзе в конце 2019 года, – к 2050 году достичь в европейском регионе повсеместного использования «круговой» экономики, не загрязняющей окружающую среду, использующей экологически безопасные, чистые технологии. К 2030 году – первой рубежной дате «Зеленой сделки» – предполагается добиться как минимум 40% сокращения объема выбросов парниковых газов к уровню 1990 года. Европейский союз – ключевой партнер России на международной арене. Более 70% продукции «Щекиноазота» идет на экспорт, в том числе в страны Европы. Осенью прошлого года специалисты «Щекиноазота» инвентаризировали выбросы углекислого газа на установках метанола – М-450 и М-450/А-135. В ноябре независимым аудитором АО «КПМГ» проведена верификация данных по выбросам СО2 и получено заключение независимого специалиста «об уверенности в отношении информации о выбросах парниковых газов от производства метанола в ОАО «Щекиноазот». Проведен и анализ углеродоемкости процесса производства метанола в ОАО «Щекиноазот» в сопоставлении с показателями мировых отраслевых лидеров. Углеродоемкость щекинского метанола на данный момент ниже, чем у коллег по отрасли в России, и ниже, чем у большинства европейских предприятий. Тем не менее компании предстоит и далее кардинально снижать углеродоемкость процесса производства метанола, для чего проработаны варианты покупки энергии, генерируемой возобновляемыми источниками электроэнергии (ветровые и солнечные электростанции). «Щекиноазот» и в дальнейшем будет на деле реализовывать принципы «зеленой энергетики», инвестируя в развитие отечественной возобновляемой энергетики. Применяя современные интеллектуальные решения и технологии, осуществляя преобразования на производствах, компания вносит свой вклад в глобальное снижение воздействия на климат и окружающую среду.

Очистные нового поколения

Очистные сооружения – еще одно достижение «Щекиноазота». Реализованная здесь технологическая схема очистки сточных вод с использованием мембранного биореактора обеспечивает их очистку по многим показателям качества значительно ниже норм, разрешающих сброс в водоем рыбохозяйственного значения. Использование последних достижений в науке и технике позволило разместить очистные сооружения промышленных и ливневых сточных вод мощностью 24 120 кубометров в сутки на площади всего в 2 гектара. Здесь использовано энергоэффективное оборудование, позволяющее производить очистку 1 кубометра стоков, затрачивая менее 0,7 кВт*ч электроэнергии. Очистные отвечают требованиям наилучших доступных технологий в части экологии и энергосбережения. И это тоже – значимый вклад в снижение негативного воздействия на окружающую среду, охрану здоровья человека, обеспечение экологической безопасности.

Мир вокруг нас

«Щекиноазот» непрерывно участвует в благоустройстве и развитии городских пространств и зон отдыха. При поддержке компании появляются новые и приводятся в порядок существующие общественные территории для семейного и спортивного досуга. Возрожденный в 2016 году щекинский парк «Лесная поляна» получил от предприятия подарок – детскую спортивную площадку. Переживает второе рождение и замечательный парк в Первомайском. «Щекиноазот» на условиях софинансирования спонсирует проекты программы «Народный бюджет», в том числе благодаря которым Первомайский получил обновленный парк с благоустроенной пляжной зоной. Отдыхать стало приятно в любое время года. Отдельная тема - Платоновский парк. Благодаря кардинальному изменению, он полюбился тулякам, и не только жителям тульского Зеленстроя: сюда приезжают из разных районов области. Платоновский парк – часть масштабного и значимого экологического проекта компании «Щекиноазот» по развитию природных и культурных территорий Тульской области. Предприятие с 2016 года реконструирует эту зеленую зону, начало работам положено по инициативе Губернатора Тульской области Алексея Дюмина. При содействии «Щекиноазота» ведется развитие парковой экосистемы. Только в 2020 году здесь посадили 45 сосен разных видов, около 50 корней можжевельника и еще несколько редких видов деревьев. Словом, конкретных направлений того, что называют ESG-миссия у щекинского «Азота» столь много, что всего и не перечислишь. Но смысл понятен: на предприятии сами строят такое будущее, в котором хотят жить. А это – главное…