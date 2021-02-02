"Внешстрой": Уверенность в завтрашнем дне есть

Построенные "Внешстроем" жилые и социальные объекты - надежный фундамент авторитета компании. На фото: жилой дом на ул Пузакова в Туле. Фото: материалы пресс-служб

Компанию можно смело отнести к ответственному бизнесу. Об этом говорит постоянное участие в социальных программах: возведение домов для переселения из ветхого аварийного фонда, для детей-сирот, обеспечение города инженерной инфраструктурой, участие в совместных с правительством проектах на благо региона.

25 ноября 2020 года. Николай Петрович Афанасьев, генеральный директор АО "Внешстрой", получает премию "Тульский бренд-2020" в номинации "Строительство". Фото: материалы пресс-служб

- Наша компания всегда была социально ориентированной: многие наши проекты не ради денег, а для решения важных в человеческом плане задач, - говорит генеральный директор АО «Внешстрой» Николай Афанасьев. – По программе расселения ветхого и аварийного жилого фонда мы возводим жилые объекты в Кимовске, Донском и пос. Скуратово. На очереди Богородицкий район. Согласно Указу, подписанному губернатором Алексеем Дюминым, мы получили без торгов в аренду земельный участок для данного строительства. Площадь предоставляемого участка 11 000 кв. м. Реализация этого проекта поможет улучшить жилищные условия более 400 человек.

- Наличие производственных заказов для строителей – это стабильность коллектива, - продолжает Николай Петрович. - Без этого нет будущего компании. Отмечу, что в последние пять лет, в период деятельности губернатора Тульской области Алексея Дюмина эта стабильность и возможность планирования деятельности на будущее у нас есть. Мы уверены, что у нас и сегодня, и завтра будет работа. Глава региона нам доверяет, и это придает дополнительный стимул.

- «Внешстрой» активно помогал региону и в период пандемии…

- Период был непростой, но на наших объектах строительство не останавливалось. Люди работали в средствах индивидуальной защиты. Это касается и нашего масштабного проекта в северной части Тулы – «Красные ворота».

Отмечу наше участие в переоборудовании спортивного манежа на стадионе «Арсенал» в госпиталь для больных COVID-19. Коллектив «Внешстроя» с честью выполнил задачу, поставленную губернатором. Все работы на участке произведены качественно и оперативно всего за 12 дней.

- Расскажите про вашу работу по обеспечению жителей инженерной инфраструктурой.

- В настоящее время полностью сдан в эксплуатацию водовод на участке Венев - д. Анишино – пос. Волынцевский: здесь мы осуществили замену старых и ветхих труб на современные полиэтиленовые толщиной 53 мм, которые прослужат до 100 лет и решат проблему аварийности, которая лишала холодной воды Пролетарский и часть Центрального района Тулы.

В 2020 году "Внешстрой" участвовал в переоборудовании спортивного манежа на стадионе «Арсенал» в госпиталь для больных COVID-19. Фото: материалы пресс-служб

- Каким вы видите будущее строительной индустрии в Туле?

- Благодаря усилиям руководства региона, не только областной центр, но и весь Тульский край в последние годы переживает свое второе рождение: вводятся в строй новые предприятия, кардинально меняется в лучшую сторону внешний облик Тулы: Казанская набережная, Музейный квартал, Ясная Поляна, Куликово Поле, возрожденные усадьбы наших известных земляков – теперь нам есть, что показать туристам и куда поехать самим! А чем привлекательнее город, тем больше людей к нам хотят переехать, а это наши потенциальные клиенты. Поэтому в перспективах Тульской строительной индустрии я уверен!

АО ЗС «Внешстрой»: Тула, ул. Демидовская плотина, дом 27, тел. (4872) 40-58-62.

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