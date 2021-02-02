Тульские гостиницы и кафе смогут получить субсидии по оплате за электроэнергию Фото: Алексей ФОКИН

Новый пакет предусматривает поддержку таких сфер экономической деятельности, как общепит, бытовые услуги, гостинично-туристский бизнес и ряд других — то есть тех, что по выводам экспертов в наибольшей степени пострадали от введения «антиковидных» мероприятий.

Так, гостиницы и предприятия общепита смогут получить субсидии на возмещение половины затрат по оплате потребленной электрической энергии за апрель-июнь 2020 года. Максимальный размер субсидии на одного получателя - до 300 тысяч рублей. Общий бюджет программы – 4 млн рублей.

Также для предприятий этой сферы деятельности запланированы субсидии на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам за апрель-июнь 2020 года.

Принято решение продолжить возмещение работодателям затрат на выплату заработной платы сотрудникам (22,2 млн руб.). Для получения субсидии предпринимателям необходимо обратиться в центр занятости, который должен принять решение в течение пяти рабочих дней.