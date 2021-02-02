«Тульская ТК»: Традиция работать надежно

В арсенале "Тульской транспортной компании" порядка 300 автобусов различной вместимости. Фото: материалы пресс-служб

С ней успешно справляется ООО «Тульская ТК»: благодаря стабильной работе компании каждый день тысячи жителей региона с комфортом ездят на работу и учебу, к родным и близким.

Алексей Крыгин, директор ООО «Тульская ТК». Фото: материалы пресс-служб

- Наша компания - преемник знаменитого «Тулаавтотранса» - имеет славную историю длиной более 80 лет: в разные годы ее работники водили машины на фронтах Великой Отечественной, перевозили участников и гостей Олимпиады-80, были вовлечены в десятки других значимых для страны мероприятий, - говорит Алексей Крыгин, директор ООО «Тульская ТК». - И в настоящее время мы продолжаем сохранять традиции надежной и ответственной работы, руководствуясь главным принципом – безопасность и комфорт пассажиров. «Тульская ТК» осуществляет перевозки на пригородных и межмуниципальных маршрутах области по тарифам, установленным региональным правительством, с предоставлением льгот отдельным категориям граждан. В структуре предприятия 10 филиалов в разных районах нашего региона и 3 обособленных подразделения (Белев, Тепло-Огарево, Куркино) с общей численностью сотрудников более 1 000 человек. В арсенале компании порядка 300 автобусов различной вместимости. Что касается текущих показателей, то в январе этого года регулярность выполнения рейсов составляет 99,3%, что соответствует нашим обязательствам по контракту с правительством региона.

- Алексей Сергеевич, как сказалась на работе вашего предприятия пандемия?

- В связи с известными ограничениями существенно снизился пассажиропоток, но мы сумели сохранить транспортную доступность по всем обслуживаемым маршрутам, т. е. все населенные пункты были обеспечены транспортным сообщением.

Новый смысл получила фраза «безопасность перевозок». По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина нами ежедневно осуществлялась и осуществляется дезинфекция подвижного состава и помещений диспетчерских и медицинских пунктов филиалов. После полной высадки пассажиров перед каждым новым рейсом, а также в начале и в конце смены проводится дезинфекция внутренних поверхностей салона автобуса (двери, коврики, приборная панель, сиденья и пр.), проветривание.

Пандемия создала и финансовые трудности для инвестирования в собственную инфраструктуру. Но задачу обновления подвижного состава решать надо: в конце февраля наш автопарк получит 41 единицу новых автобусов разной вместимости.

- Ваше мнение по поводу тарификации перевозок…

- От этого вопроса напрямую зависит поступательное развитие предприятия. Мы понимаем непопулярность среди наших граждан всего, что касается повышения тарифов, но… Любой здравомыслящий человек должен осознавать, что, если он хочет пользоваться современным и комфортным транспортом – это необходимо оплачивать. А в ситуации, когда тариф не повышается уже в течение шести лет, нам непросто балансировать экономически: цены на топливо, коммунальные платежи, на содержание всей нашей инфраструктуры серьезно выросли за этот период, а плата за проезд осталась на уровне 2015 года…

Тем не менее, мы держимся, продолжаем работать на выполнение главной нашей функции – безопасной и качественной перевозки пассажиров.

- Как взаимодействуете с водительским составом?

- Наш коллектив - это команда проверенных и высокопрофессиональных людей. С водительским составом работаем по эффективной схеме: обучение, инструктаж, медицинское освидетельствование перед рейсом, раз в 2 года - медкомиссия… Все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС, работа идет в режиме реального времени, мы знаем, где находится каждое ТС. Автобусы оснащены тахографами и валидаторами, осуществляется обязательное страхование гражданской ответственности перед третьими лицами. Еще один аспект – наши современные ремонтно-технические базы, где тоже трудятся классные специалисты, от четкой работы которых зависит ежеминутная безопасность пассажиров.

- К вопросу о специалистах: как в компании строится кадровая политика?

- Это ответственная задача! Большими профессионалами должны быть и водители, и сотрудники ремонтных и сервисных служб, и управленцы. Поэтому к подбору и подготовке кадров подходим серьезно. Мы принимаем на работу только водителей, отвечающих требованиям по здоровью, опыту вождения, знаниям транспортной безопасности. На предприятии активно реализуется институт наставничества, постоянно проводятся конкурсы профессионального мастерства.

- Про это мы знаем, в октябре прошлого года были на таком конкурсе и рассказывали о нем читателям…

- Это обязательная хорошая практика: молодежь старается соответствовать ритму и уровню предприятия, растет в профессиональном плане. Нам есть чем гордиться сегодня. Сотрудники компании достойно трудятся в сплоченной команде, я уверен в том, что нам по плечу любые задачи!