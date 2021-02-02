"Российские железные дороги": Работа на развитие потенциала региона

Железнодорожный транспорт жители Тульского края считают наиболее удобным, комфортным и безопасным Фото: материалы пресс-служб

А благодаря эффективному взаимодействию ОАО «РЖД» с региональным правительством в Тульской области положительно решается еще целый ряд вопросов.

Наш регион – единственный, где на станциях создано уже 15 историко-культурных комплексов. Фото: материалы пресс-служб

- Залог успеха тульских железнодорожников – в слаженной работе всего нашего большого коллектива, - говорит Александр Потапенко, заместитель начальника Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по территориальному управлению. – За последние пять лет мы поступательно наращиваем свое развитие, и во многом это стало возможным благодаря поддержке губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина, который с первых дней своей работы в регионе уделяет пристальное внимание нашей отрасли.

Александр Потапенко, заместитель начальника Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по территориальному управлению. Фото: материалы пресс-служб

- В чем это выражается?

- Например, если оценивать пригородные пассажирские перевозки, то мы уже забыли, что такое риски отмены поездов: раньше такие потрясения нередко происходили в начале календарного года – объемы перевозок, стоимость проезда определяет региональное правительство, возникала неясность в этом вопросе. Сейчас все четко, устойчиво, объемы движения соответствуют потребностям населения.

Второй важный момент – экономика. Инвестиционная привлекательность Тульской области заметно выросла в последние годы: благодаря инициативам губернатора Алексея Дюмина открываются новые производства. А это весьма значимо для нас – позволяет наращивать объемы грузоперевозок, открывать новые рабочие места.

Хотя минувший год выдался непростым из-за пандемии, но нам удалось преодолеть этот период достойно: объем продукции, предъявляемой нам к перевозке по железной дороге, вырос по сравнению с 2019-м почти на 20% - такого показателя нет у других регионов – наших соседей.

Объем продукции, предъявляемой к перевозке по железной дороге, в Тульском регионе вырос по сравнению с 2019-м почти на 20%. Фото: материалы пресс-служб

Если раньше в данном сегменте по итогам внутреннего рейтинга компании мы занимали твердое четвертое место на Московской железной дороге, то теперь вышли на второе место.

- В последнее время активно развивается железнодорожная инфраструктура…

- Да, это так: построены безопасные переходы через железнодорожные пути в Новомосковске, Ясногорске, Щекино, вокзалы и станции оборудованы металлодетекторами, современными системами, обеспечивающими безопасность движения поездов. Начата электрификация участка железной дороги от Ожерелья до Ельца. Это позволит создать здесь специализированный транспортный коридор и увеличить пропускную способность на участке «Узловая-Елец». Еще один проект - реконструкция станции Казначеевка. Это яркий пример партнерства ж/д отрасли с компанией «Щекиноазот», активно инвестирующей в производство. Продукция предприятия доставляется потребителям только по железной дороге, поэтому наши инфраструктуры должны развиваться одномоментно. Сейчас ведется кропотливая работа с целью создания в Щекинском районе станции, которая смогла бы освоить весь объем предъявляемых ей грузов сразу после открытия нового производства «Щекиноазот» в 2021 году. Вложения ОАО «РЖД» в проект предусмотрены в объеме до 1 млрд. рублей.

Все эти проекты поддержаны со стороны регионального правительства.

Еще одна важная веха минувшего пятилетия: в 2019 году в Щекино состоялась XV Ассамблея начальников железных дорог (впервые подобный форум был проведен не в столице, а в регионе), на которой была достигнута договоренность между губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым о передаче в областную собственность важных объектов социальной сферы – спорткомплекс в Узловой, три детских сада и Дворец культуры железнодорожников в Туле.

- В Тульской области идет большая работа с целью сохранения и продолжения традиций железнодорожников…

- Это так! Наш регион – единственный, где на станциях создано уже 15 историко-культурных комплексов. Значимым событием уходящего года, года 75-летия Великой Победы, стало завершение I этапа реализации масштабного проекта по созданию историко-культурного центра на вокзале Узловой. Обустроены прилегающая территория, сквер, проделан комплекс ремонтных работ, которые коснулись и вокзала, и платформы. Установлен бронзовый памятник советскому воину, его прообразом стал Герой Советского Союза, летчик Николай Трегубов, родившийся в Узловой и трудившийся до войны в локомотивном депо. Скоро наступит время реализации II этапа: внутренним помещениям вокзала придадим исторический облик, создадим здесь музей ж/д транспорта.

- Александр Федорович, вы председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества. Расскажи, как тут идет работа?

- Российское военно-историческое общество вносит важный вклад в сохранение памяти о подвигах наших предков. Отмечу содействие главы региона в деятельности нашего отделения. Сейчас в разгаре подготовка к 80-летию героической обороны Тулы, которое отмечается в этом году: создан оргкомитет, сформирован общий план мероприятий.

В целом, наша конструктивная совместная работа с региональным правительством – залог успешного решения задач, поставленных Президентом РФ на долгосрочную перспективу. Хочу поблагодарить Губернатора Алексея Дюмина за плодотворную работу, постоянное внимание и поддержку инициатив компании. Впереди у нас много новых проектов и планов для дальнейшего развития потенциала Тульской области.