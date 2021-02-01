Туляки интересуются, спустя какой промежуток времени после перенесенного коронавируса можно и нужно делать прививку Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

Так, вакцинироваться имеет смысл тем, кто переболел COVID-19 более шести месяцев назад. Те, кто болел позже, имеют естественную защиту от инфекции. Однако, в целом, российские врачи отмечают, что для принятия решения о времени вакцинации нужно ориентироваться на показатель уровня антител к коронавирусу у конкретного пациента.

Тем, кто уже переболел коронавирусом, прививаться от COVID-19 можно будет тогда, когда количество антител снизится до показателей так называемой «серой зоны». Несмотря на то что производители тестов на антитела к коронавирусной инфекции используют разные шкалы, у всех есть показатель под названием, который подразумевает, что результат теста и не положительный, и не отрицательный. При этом уровень антител рекомендуется проверять раз в полтора месяца, так как их число постепенно снижается.

Вакцинация - это, по сути, имитация заражения вирусом, стимулирующая иммунный ответ в организме. Если у человека высокий показатель антител, который превышает пороговые значения в три-четыре раза, то он защищен не меньше уже вакцинированного. К тому же, у переболевших также формируется клеточный иммунитет, который защищает от инфекции более продолжительное время.