Филиал «Росгосстраха» в Тульской области возглавила Наталья Новикова

В филиале "Росгосстраха" в Тульской области назначен новый руководитель. Фото: материалы пресс-служб

Наталья Евгеньевна родилась в Туле. Закончила Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ по специальности «юриспруденция». Имеет большой опыт в сфере страхования. Более 10 лет занимала руководящие позиции в компаниях «АльфаСтрахование» и «ВТБ Страхование».

В 2019 году Наталья Новикова присоединилась к команде «Росгосстраха» в Тульской области в качестве территориального директора. За короткий срок она сумела втрое увеличить сборы по ипотечному страхованию.

В 2020 году Наталья Новикова была назначена исполняющим обязанности директора филиала «Росгосстраха» в Тульской области по совместительству, а с 1 февраля возглавила филиал.

Тульский филиал «Росгосстраха» насчитывает 27 агентств и страховых отделов, а также расположенный в Туле Центр урегулирования убытков. По результатам народного голосования филиал неоднократно признавался победителем ежегодной региональной премии «Тульский бренд» в номинации «Финансы и страхование». По объему сборов на региональном рынке филиал «Росгосстраха» входит в число лидеров страховых компаний, а по имущественномустрахованию физических лиц является безусловным лидером.

- В числе моих приоритетных задач — укрепление лидерских позиций «Росгосстраха» на страховом рынке региона, выполнение плановых финансовых показателей, активное развитие добровольных видов страхования, расширение продуктовой линейки и повышение качества клиентского обслуживания и сопровождения бизнеса, — говорит Наталья Новикова.