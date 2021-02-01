С 1 февраля в Тульской области открылись новые кабинеты для вакцинации от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

Теперь сделать прививку от коронавирусной инфекции можно в 46 пунктах вакцинации по следующим адресам:

ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени профессора В.Ф. Снегирева», г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, 13, (48753) 2-19-45;

ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова», г. Ефремов, ул. Дачная, 4, (48741) 6-22-90;

ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова», г. Ефремов, ул. Дружбы, 9Б, (48741) 6-22-90;

ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет», Ленинский район, п. Рассвет, 38, (4872) 72-37-95;

ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет», Ленинский район, п. Плеханово, ул. Заводская, 1а, (4872) 72-37-95

ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», г. Новомосковск, ул. Калинина, 39, (48762) 7-00-03;

ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева»г. Тула, ул. Комсомольская, 1, (4872) 33-80-06;

ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы» (2 кабинета), г. Тула, ул. Новомедвенский проезд, 2, (4872) 77-03-93;

ГУЗ «Суворовская центральная районная больница», г. Суворов, ул. Ленинского юбилея, 2, (48763) 2-60-62;

ГУЗ «Ясногорская районная больница», г. Ясногорск, Черняховского, 6, (48766) 2-12-75;

ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы», поликлиника №3, г. Тула, ул. Первомайская, 11, (4872) 36-73-06;

ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова», Воловский район, п. Волово, ул. Ленина, 46а, (48768) 2-16-53;

ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова», Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, 1, (48744) 2-14-18;

ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 имени Л.Н. Толстого», г. Тула, ул. Демьянова, 22, (4872) 21-62-80;

ГУЗ «Белёвская центральная районная больница», г. Белев, ул. Мира, 13, (48742) 4-17-41;

ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница», г. Богородицк, ул. Пушкинская, 23, (48761) 2-22-80;

ГУЗ «Веневская центральная районная больница», г. Венев, ул. Международная, 7а, (48745) 2-12-80;

ГУЗ «Донская городская больница № 1», г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, 23, (48746) 4-00-10;

ГУЗ «Заокская центральная районная больница», п. Заокск, ул. Садовая, 23, (48734) 2-05-35;

ГУЗ «Кимовская центральная районная больница», г. Кимовск, ул. Больничная, 2, (48735) 5-37-88;

ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница», г. Киреевск, ул. Ленина, 44, (48754) 6-21-73;

ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница», Киреевский район, г. Болохова, ул. Мира, 22, (48754) 6-21-73;

ГУЗ «Ленинская районная больница», п. Ленинский, ул. Механизаторов, 34, (4872) 33-83-21;

ГУЗ «Одоевская центральная районная больница имени П.П. Белоусова», п. Одоев, ул. Дачная, 2, (48736) 4-11-44;

ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С.С. Гагарина», г. Плавск, ул. Ульянова, 80, (48752) 2-11-98;

ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С.С. Гагарина», филиал №2, п. Чернь, ул. Свободная, 78, (48756) 2-14-40;

ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница», п. Тёплое, ул. переулок Строителей, 5, (48755) 2-11-49;

ГУЗ «Узловская районная больница», г. Узловая, ул. Беклимищева, 38а, (48731) 7-87-18;

ГУЗ «Щекинская районная больница», г. Щёкино, ул. Болдина, 1, (48751) 2-03-71;

ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени профессора В.Ф. Снегирева», г. Алексин, ул. Центральная, 13а, (48753) 2-19-45;

ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медпомощи им. Д.Я. Ваныкина», г. Тула, ул. Смидович, 12, (4872) 33-80-22;

ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы», Косая Гора, ул. Дронова, 15, (4872) 21-62-25;

ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы», ул. 18-й проезд Мясново, 104, (4872) 33-83-81;

ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы», ул. Металлургов, д. 40, (4872) 21-61-90;

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Тула», ул. Дмитрия Ульянова, 8, (4872) 70-19-11;

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Тула» - «Поликлиника РЖД», г. Узловая, ул. Завенягина, 19, (48731) 5-41-42;

ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» поликлиническое отделение №3, г. Новомосковск, ул. Свердлова, 17, (48762) 7-00-03;

ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы», п. Скуратово, ул. Пушкина, 17, (4872) 21-62-25;

ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда», Веневский район, п. Грицовский, ул. Первомайская, 28, (48745) 6-20-60;

ГУЗ «Дубенская центральная районная больница», п. Дубна, ул. Ленина, 20 (48732) 2-11-61;

ГУЗ «Куркинская центральная районная больница», п. Куркино, переулок Больничный, 12, (48743) 5-12-26;

ГУЗ «Одоевская центральная районная больница имени П.П. Белоусова», Одоевский район, п. Арсеньево, ул. Халтурина, 13 (48733) 2-12-03;

Кабинет ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, ул. Оружейная, д. 15, корп. 1, каб. №1, 3, (4872) 35-36-94, 25-23-23;

Кабинет для вакцинации в ТРЦ «Гостиный двор», г. Тула, ул. Советская, 47.