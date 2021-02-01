Туляки задаются вопросом: нужно ли записываться на повторную вакцинацию? Фото: Алексей ФОКИН

Бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции проводится в два этапа, при этом на первую вакцинацию записываются, а на вторую вакцинацию через три недели записывают автоматически. Туляков будут оповещать о необходимости второй прививки электронным способом - через СМС.

Сам механизм вакцины подразумевает, что сначала человек получает внутримышечно дозу одного вирусного вектора, через три недели — другого. Оба вируса несут один и тот же коронавирусный S-белок. Такую двухфазную систему называют «прайм-буст»: первый вектор запускает иммунный ответ, а второй «разгоняет» и усиливает его.

При этом, отмечают специалисты, вакцина может сработать и с первого раза, однако в довольно редких случаях.