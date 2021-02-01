Приемная кампания на зачисление детей в первые классы в этом году в Туле стартует позже на два месяца Фото: Игорь КОПЫТОВ

Приемная кампания на этот раз стартует 1 апреля. Новые сроки определены приказом Министерства просвещения Российской Федерации.

Как обычно, пройдет она в два этапа.

1 апреля 2021 года начнется прием заявлений от граждан, чьи дети проживают на закрепленной образовательной организацией территории и от родителей, чьи дети уже посещают дошкольные образовательные организации центров образования и школ с дошкольными группами, а также от родителей детей, чьи братья или сестры, проживающие с ними в одной семье и уже обучающиеся в образовательной организации. Этот этап завершится 30 июня.

Второй этап – для детей, не проживающих на закрепленной территории. Он начнется 6 июля и продолжится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Порядок приема и закрепленные территории размещены на официальном сайте администрации города Тулы, а также официальном сайте управления образования города.

Инструкция для родителей по подаче заявлений размещена на региональном портале государственных услуг.

В течение всей кампании по зачислению на сайтах самих образовательных организаций будет размещаться информация о количестве свободных мест в первых классах и графики приема специалистов по зачислению.