Проверка шлагбаумов в тульских дворах показала, что большинство из них вне закона

Проверка шлагбаумов в тульских дворах показала, что многие из них незаконны Фото: Алексей ФОКИН

В последние несколько лет шлагбаумы активно заменяют совершенно противозаконные каменюги поперек придомовых проездов. Установка преграждающих устройств, порой, единственный выход для жильцов многоэтажек хоть как-то спасти свои дворы от плотного потока машин, стремящихся «срезать» путь. Особенно в центре города, где наблюдается явный дефицит бесплатных парковочных мест.

С 1 января в стране действуют новые противопожарные правила, которые запрещают перекрывать чем-либо проезд для пожарной техники и ограничивать доступ пожарных к месту возгорания. Так что шлагбаумы должны быть сопряжены с системой противопожарной защиты, возле перекрывающего проезд устройства должен дежурить консьерж или охранник, способный вручную открыть проезд для экстренных служб или же шлагбаум должен быть оборудован устройством для дистанционного открывания и устройством связи с диспетчером.

Понятное дело, большинство тульских шлагбаумов — а по официальным данным их насчитывается больше 500 - требованиям не соответствуют. Задача решить проблему модернизации возложена на УК, но сделать это могут только сами жители. Ведь шлагбаумы не являются общедомовым имуществом и их собственником являются непосредственно владельцы квартир.

Сейчас сотрудники тульского ГУ МЧС России проводят профилактические рейды во дворах домов, вынося предостережения. После получения документа у УК есть 70 дней, чтобы решить проблему. Если недостатки не устранят – нарушителям грозит штраф по ст. 20.4 КоАП РФ (для граждан – до 3000 рублей, для должностных лиц – до 15 000 рублей, для юридических лиц – до 200 000 рублей).