В Туле автомобиль сбил медиков, прибывших на место другого ДТП Фото: Алексей ФОКИН

На 213-м километре автодороги «Дон» ночью автомобиль сбил двух пешеходов-медиков, которые приехали для возможного оказания помощи участникам другого ДТП: грузовик наехал на препятствие. Выяснилось, что в аварии с грузовиком пострадавших нет.

А вот пешеходы-медики получили травмы и были госпитализированы. Заметим, что обе женщина находились в темное время со светоотражающими элементами на одежде.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по выяснению всех причин и обстоятельств ДТП.