"Знай наших!" - тульским "комсомольцам" вручены благодарности в честь Дня российской печати Фото: Наталья КОНОВА

В честь прошедшего Дня российской печати Глава города Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации Дмитрий Миляев наградили представителей региональных средств массовой информации.

"Знай наших!" - тульским "комсомольцам" вручены благодарности в честь Дня российской печати Фото: материалы пресс-служб

Как отметила мэр Тулы, сегодня невозможно представить жизнь без современных медиа.

– Тульских журналистов отличают мастерство, талант, компетентность и честность в подаче материалов. Вы привлекаете внимание власти и общества к самым серьезным проблемам, не боитесь трудностей. Это наглядно показал 2020 год. В условиях пандемии, рискуя собственным здоровьем, вы освещали работу врачей, показывали и рассказывали нам о том, что происходит в «красных зонах», информировали туляков о работе волонтеров, органов власти и этапах борьбы с коронавирусной инфекцией. Успешно продолжаете это делать сейчас, – подчеркнула Ольга Слюсарева.

От имени депутатского корпуса и администрации города Глава Тулы поблагодарила печатные и телевизионные СМИ, радио- и интернет-агентства за конструктивное сотрудничество и объективное освещение деятельности органов местного самоуправления.

"Знай наших!" - тульским "комсомольцам" вручены благодарности в честь Дня российской печати Фото: Наталья КОНОВА

Среди награжденных есть и представители "Комсомольской правды" в Туле: руководитель отдела по работе с представителями органов региональной и муниципальной власти Наталья Конова и корреспондент Михаил Копаница.

Из рук Главы города Тулы Ольги Слюсаревой Михаил получил Благодарность за вклад в развитие региональных СМИ, объективность и оперативность в работе. Глава администрации города Дмитрий Миляев вручил Наталье Благодарность за добросовестный труд и профессиональную работу по освещению социально значимых тем и событий.