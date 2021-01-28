Пожилые туляки опасаются делать прививку от коронавируса в поликлиниках Фото: Алексей ФОКИН

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Тульской области в разгаре. Открыты новые прививочные кабинеты, их уже 36 в регионе, а с 1 февраля будет 45. Мобильные бригады работают по сельским ФАПам, выезжают на предприятия.

Вместе с тем, некоторые пожилые люди высказывают свои опасения, что при посещении вакцинационных кабинетов, которые расположены в стенах лечебно-профилактических учреждений, они могут могут заразиться в очереди. Другим просто из-за проблем со здоровьем сложно добраться до поликлиники. Возникает логичный вопрос: а нельзя ли прививку делать на дому?

Увы, разработанные на текущий момент виды вакцин не предусматривают такого варианта. Да и сам процесс вакцинирования тоже.

Во-первых, просто записаться на прививку недостаточно. Потому как перед ней врачи проводят ряд тестов — замеряют давление и еще ряд параметров посетителя. И только после этого допускают к самой вакцинации. Проводить такие осмотры на дому достаточно сложно. Теперь непосредственно о вакцине. Она требует определенных температурных условий хранения — для этого в регионе было специально закуплено холодильное оборудование. Им оснащены стационарные кабинеты и мобильные бригады. Но не отдельно взятые врачи — это просто нереально.

Плюс ко всему, условия фасовки вакцины предусматривают, что один флакон расходуется сразу на пять человек. Откупоренная вакцина должна быть использована в течение 20 минут, не более. В прививочных кабинетах эти условия соблюсти возможно. При выезде на дом — увы, нет.

После вакцинирования пациент также находится еще приблизительно пол-часа под надзором врача. На случай возникновения неожиданных побочных эффектов.

Что же касается опасений заразиться от других посетителей лечебно-профилактических учреждений, то они беспочвенны. Потоки заболевших и идущих на прививку четко разделены — прививочные кабинет имеют либо отдельный, изолированный от общего выход, либо расположены в другом крыле здания. Очередей, благодаря предварительной записи, среди пришедших на вакцинацию, тоже не образуется. Соблюдаются все меры личной безопасности.