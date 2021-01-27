Второй социальный онлайн-форум «Единой России»: новые меры помощи людям

Второй социальный форум «Единой России», посвященный деятельности волонтерских центров, завершил свою работу.

26 января второй социальный форум «Единой России», посвященный деятельности волонтерских центров, завершил свою работу. В нем приняли участие секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, представители профильных министерств и ведомств, активисты партии и волонтеры. К работе форума в дистанционном формате присоединились первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», руководитель регионального исполкома партии Олег Иванов, глава регионального исполкома ОНФ в Тульской области, депутат Тульской областной Думы Сергей Судницын, председателя совета регионального отделения содействия развитию добровольчества «Волонтерский корпус «Волонтер 71» Маргарита Логунова.

На форуме озвучили новые инициативы по поддержке социально незащищенных жителей. Среди таких инициатив – обеспечить жителей осажденного Севастополя единовременными выплатами к 75-летию Победы, лицензировать частные дома престарелых, выдавать пожилым и людям из группы риска мобильные устройства информирования о состоянии их здоровья и другие.

Напомним, ряд предложений участников первого Социального онлайн-форума партии, который прошел 14 декабря, поддержал Президент Владимир Путин. В конце декабря прошлого года глава государства утвердил перечень поручений по итогам мероприятия — сейчас партия реализует их совместно с Правительством.

Инициативы, озвученные волонтерами в ходе второго Социального онлайн-форума «Единой России», также поддержали в профильных министерствах.

Отмечая работу добровольцев, Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что волонтерские центры «Единой России» не прекращают работу, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в некоторых регионах стабилизируется.

«Принимаемые меры дают свой результат, но расслабляться еще рано. Поэтому мы продолжаем направлять все силы и ресурсы на помощь людям», — сказал Дмитрий Медведев. Он поблагодарил всех волонтеров и активистов партии за совместную работу.

Дмитрий Медведев поблагодарил всех волонтеров и активистов партии за совместную работу.

Основными направлениями добровольческой деятельности по-прежнему остаются автоволонтерство и доставка горячего питания медикам. В первый месяц нового года автоволонтеры по всей стране сделали уже почти 50 тысяч выездов, рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Кроме того, с начала января добровольцы передали медикам в «красных зонах» более двух миллионов горячих обедов. Волонтеры присматривают за детьми врачей, пока те на работе, доставляют необходимые товары, оказывают другую помощь. За неполный первый месяц этого года волонтеры-медики и депутаты от партии отработали почти 300 тысяч смен в регистратурах. Кроме того, активисты продолжают привозить лекарства тем, кто лечится от коронавируса на дому. Помогают добровольцы и в работе специализированных кол-центров единого номера 122.

«По всей стране стартовала массовая вакцинация. Но мы не сворачиваем нашу активность. Пока людям необходима наша помощь и поддержка, мы продолжим ее оказывать», — подчеркнул Андрей Турчак.

В завершение форума Дмитрий Медведев поручил проработать возможность первоочередной вакцинации волонтеров от коронавируса. Кроме того, он предложил вновь организовать сбор средств (партийных взносов и благотворительных пожертвований) на оказание помощи гражданам и медикам в условиях пандемии.

– С 26 марта в регионе действует волонтерский центр «Единой России». Сегодня это эффективная, работоспособная команда молодых людей с неравнодушным отношением к проблемам людей, с добрым сердцем и желанием быть полезными, - секретарь регионального отделения «Единой России», руководитель регионального волонтерского цента партии, председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. - Тем, кто оказался в трудной ситуации, кому особенно непросто и кто нуждается в поддержке. Помимо традиционных форматов оказания помощи – доставки продуктов и лекарств пожилым и одиноким людям, наши активисты реализуют различные социальные проекты. Навещают ветеранов, поздравляют их с праздниками, вручают подарки. Кроме этого, ребята взяли под свое крыло районные отделения Союза пенсионеров, регулярно передают для активистов этого общества средства индивидуальной защиты, сладости к чаепитию, помогают в решении самых разных бытовых вопросов. А в настоящее время прорабатывается возможность организации на базе волонтерского центра службы бесплатного подвоза пожилых людей к пунктам вакцинации от ковида.

Секретарь регионального отделения «Единой России», руководитель регионального волонтерского цента партии, председатель Тульской областной Думы Николай Юрьевич Воробьев

– Участники форума отметили, что основными направлениями работы волонтерских центров остаются обеспечение медиков в «красных зонах» горячим питанием, доставка лекарств от коронавируса амбулаторным больным, дежурства в приемных покоях больниц и поликлиник, поддержка и оказание помощи людям старшего поколения по обеспечению средствами индивидуальной защиты и продуктами питания, – подчеркнул депутат Госдумы Николай Петрунин. – И в этом тульские волонтеры не только преуспели, но и значительно расширили направления своей деятельности.

Депутат Госдумы Николай Юрьевич Петрунин

Активисты волонтерского центра ведут мониторинг аптек на наличие необходимых лекарств и ценообразование, в зоне особого внимания – мониторинг потребностей ковидных госпиталей и больниц, по результатам которого медики получают всю необходимую им помощь и поддержку. Одним из востребованных направлений работы тульских волонеров стало оказание помощи приютам для бездомных животных.

Сегодня с гордостью можно сказать, что добровольчество и волонтерство стали отличительной особенностью нашего времени. И потому огромное значение для нас имеет инициатива Дмитрия Медведева об установлении приоритетного порядка в вакцинации волонтеров. Ребята ежедневно контактируют с десятками людей, заботясь о них. Позаботиться об их здоровье – наша обязанность.

– На втором Социальном онлайн-форуме «Единой России» поднимался ряд важных вопросов. Поддерживаю многие инициативы, например, касающиеся удобных цифровых сервисов для работы волонтёрских центров для быстрого реагирования и более качественной координации. Также считаю необходимым проработать возможность первоочередной вакцинации волонтеров, ведь добровольцы, которые ежедневно оказывают помощь, находятся в буквальном смысле на передовой. И, конечно же, необходимо обеспечить защиту не только волонтеров, но и людей, контактирующих с ними, – прокомментировал социальный онлайн-форум активный волонтер, руководитель Тульского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Тульской городской Думы, финалист федерального кадрового проекта «ПолитСтартап» Никита Бурвиков.

Волонтер, руководитель Тульского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Тульской городской Думы, финалист федерального кадрового проекта «ПолитСтартап» Никита Бурвиков.

– Хочу особенно отметить предложение, позволяющее обслуживать в различных социальных организациях без очереди детей с ограниченными возможностями здоровья. Также не могу не сказать про первоочередную вакцинацию волонтеров, как для собственной безопасности и окружающих, так и для мотивации других людей, которые сомневаются в необходимости вакцинации, - прокомментировал инициативы форума руководитель аппарата Тульского регионального отделения «Молодой Гвардии», координатор «горячей линии» волонтёрского центра «Единой России» Павел Астафьев.