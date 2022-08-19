Где сделать прививку от коронавируса в Туле: все пункты вакцинации Фото: Алексей ФОКИН

В Туле продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В данный момент все желающие могут достаточно свободно записаться на прививку.

Перед процедурой каждого пациента обязательно осмотрит врач, измерит температуру и давление, уточнит наличие противопоказаний к прививке.

Где тулякам записаться на прививку:

1. Портал Госуслуги

2. По телефонам 8 (4872) 33-83-77; 8 (800) 450-33-03

3. На сайте https://doctor71.ru/

К сегодняшнему дню работают 52 кабинета вакцинации в медицинских учреждениях, плюс три прививочных пункта в ТЦ Тулы и Новомосковска и Областном миграционном центре.

Публикуем подробный список:

1. ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени профессора В.Ф. Снегирева», г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, 13, тел. (48753) 2-19-45;

2. ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова», г. Ефремов, ул. Дачная, 4, тел. 48741) 6-22-90;

3. ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова», г. Ефремов, ул. Дружбы, 9Б, тел. (48741) 6-22-90;

4. ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет», Ленинский район, п. Рассвет, 38, тел. (4872) 72-37-95;

5. ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет», Ленинский район, п. Плеханово, ул.Заводская, 1А, тел. (4872) 72-37-95;

6. ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет», Ленинский район, п. Петровский, ул.Константина Паустовского, 19, тел. (4872) 72-37-95;

7. ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», г. Новомосковск, мкрн Сокольники, ул. Пушкина, 14;

8. ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева», г. Тула, ул. Комсомольская,1, тел. (4872) 33-80-06;

9. ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы» (кабинет 1), г. Тула, ул. Новомедвенский проезд, 2, тел. (4872) 77-03-93;

10. ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы» (кабинет 2), г. Тула, ул. Новомедвенский проезд, 2, тел. (4872) 77-03-93;

11. Кабинет в правительстве Тульской области

12. ГУЗ «Суворовская центральная районная больница», г. Суворов, ул. Ленинского юбилея, 2, тел.

13. ГУЗ «Ясногорская районная больница», г. Ясногорск, Черняховского, 6, тел. (48766) 2-12-75;

14. ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы», поликлиника №3 - поликлиника №3 г. Тула, ул. Первомайская, 11, тел. (4872) 36-73-06;

15. ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова» (п. Волово), Воловский район, п. Волово, ул. Ленина, 46, корп.А, тел. (48768) 2-16-53;

16. ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова» (Каменский район), Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, 1, тел. (48744) 2-14-18;

17. ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 имени Л.Н. Толстого», г. Тула, ул. Демьянова, 22, тел. (4872) 21-62-80;

18. ГУЗ «Белёвская центральная районная больница», г. Белев, ул. Мира, 13, тел. (48742) 4-17-41;

19. ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница», г. Богородицк, ул. Пушкинская, 23, тел. (48761) 2-22-80;

20. ГУЗ «Веневская центральная районная больница», г. Венев, ул. Международная, 7А, тел. (48745) 2-12-80;

21. ГУЗ «Донская городская больница № 1», г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, 23, тел. (48746) 4-00-10;

22. ГУЗ «Заокская центральная районная больница», п. Заокск, ул. Садовая, 23, тел. (48734) 2-05-35;

23. ГУЗ «Кимовская центральная районная больница», г. Кимовск, ул.Больничная,2, тел. (48735) 5-37-88;

24. ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница», г. Киреевск, ул. Ленина, 44, тел. (48754) 6-21-73;

25. ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница», ТО, Киреевский район, г. Болохово, ул. Мира, д. 22 , тел. (48754) 6-21-73;

26. ГУЗ «Ленинская районная больница», г. Тула, п. Ленинский, ул. Механизаторов, 34, тел. (4872) 33-83-21;

27. ГУЗ «Одоевская центральная районная больница имени П.П. Белоусова», п. Одоев, ул. Дачная, 2, тел. (48736) 4-11-44;

28. ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С.С. Гагарина», филиал №1 , г. Плавск, ул. В.И. Ульянова, 80, тел. (48752) 2-11-98;

29. ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С.С. Гагарина», филиал №2 (, п. Чернь, ул. Свободная, 78), тел. (48756) 2-14-40;

30. ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница», п. Тёплое, ул. переулок Строителей, 5, тел. (48755) 2-11-49;

31. ГУЗ «Узловская районная больница», г. Узловая, ул. Беклимищева, 38А, тел. (48731) 7-87-18;

32. ГУЗ «Щекинская районная больница», г. Щёкино, ул. Болдина, 1, тел. (48751) 2-03-71;

33. ГУЗ «Щекинская районная больница», Щёкинский район, п. Первомайский, ул. Комсомольская, 26, тел. (48751) 6-33-65;

34. ГУЗ «Щекинская районная больница», Щёкинский район, г.Советск, ул. Комсомольская, 19, тел. (48751) 7-45-00;

35. ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени профессора В.Ф. Снегирева», г. Алексин, ул. Центральная, 13А, тел. (48753) 2-19-45;

36. ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медпомощи им. Д.Я. Ваныкина», г. Тула, ул. Смидович, 12, тел. (4872) 33-80-22;

37. ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы», г. Тула, Косая Гора, ул. Дронова, 15, тел. (4872) 21-62-25;

38. ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы», г. Тула, ул. 18-й проезд Мясново, 104, тел. (4872) 33-83-81;

39. ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы» г. Тула, ул. Металлургов, 40, тел. (4872) 21-61-90;

40. ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Тула» г. Тула, ул. Дмитрия Ульянова, 8, тел. (4872) 70-19-11;

41. ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Узловая», г. Узловая, ул. Завенягина, 19 «Поликлиника РЖД», тел. (48731) 5-41-42;

42. ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница поликлиническое отделение №3, г. Новомосковск, ул. Свердлова, 17, тел. (48762) 7-00-03;

43. ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы», Тула, п. Скуратово, ул. Пушкина, 17, тел. (4872) 21-62-25;

44. ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда, Веневский район, п. Грицовский, ул. Первомайская, 28, тел. (48745) 6-20-60;

45. ГУЗ «Дубенская центральная районная больница, п. Дубна, ул. Ленина, 20, тел. (48732) 2-11-61;

46. ГУЗ «Куркинская центральная районная больница», п. Куркино, переулок Больничный, 12, тел. (48743) 5-12-26;

47. ГУЗ «Одоевская центральная районная больница имени П.П. Белоусова», Одоевский район, п. Арсеньево, ул. Халтурина, 13, тел. (48733) 2-12-03;

48. ГУЗ «Щекинская районная больница», Тульская область, Щёкинский район, с. Крапивна, ул. Больничная, 1, тел. (48751) 2-03-71;

49. Кабинет для вакцинации в ТРЦ «Гостиный двор», г. Тула, ул. Советская, 47 (ежедневно с 10:00 до 19:00);

50. Пункт вакцинации иностранных граждан и лиц без гражданства в Многофункциональном миграционном центре ФГУП РВС МВД России, г. Тула, ул. Рязанская, 5Е (понедельник — пятница, 9:30 — 17:00 ), тел. (4872) 48-62-41;

51. Пункт вакцинации в ТЦ«Первый», г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 33Б (понедельник — пятница, 10:00 — 17:00).

52. ГУЗ «Узловская районная больница», Тульская область, Узловский район, п.Дубовка, ул. Куйбышева, 21, тел. (48731) 7-87-18;

53. ГУЗ «Одоевская центральная районная больница имени П.П. Белоусова», Тульская область, п. Арсеньево, ул. Халтурина, 13, тел. (48733) 2-12-03;

54. ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница", г. Новомосковск, ул. Дружбы, 27.

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