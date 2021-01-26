Тулячка бьет тревогу по поводу засорения протекающей по городу реки Воронки Фото: соцсети

Тулячка волнуется о берегах Воронки, которые на некоторых участках «стали непроходимыми из-за поросли». Как она отмечает, такое положение дел при весеннем паводке создаст дополнительные риски для домов частного сектора, которые могут быть подтоплены. Сама она живет как раз в таком месте.

Несколько раз женщина обращалась со своим вопросом в региональное МЧС. Согласно ответам, работы по расчистке были произведены. И неоднократно. Так, городским центром гражданской защиты и спасательных работ в сентябре и октябре 20202 года на улице Путейской была расчищена поросль, вывезен мусор, а также дважды разобрана бобровая плотина. Одновременно прочищен от иловых отложений один из ливневых колодцев в районе ГСК на улице Тупик реки Воронка. А специалистами областного минприроды бобры были отловлены и переселены.

Однако тулячку результат не устроил. И истиной в последней инстанции она посчитала губернатора, к которому решила обратиться с открытым письмом. В его тексте она отмечает, что во время весеннего паводка река Воронка подтапливает некоторые дома частного сектора в поселке Лихвинка и улицы Тупик реки Воронки: «Городская администрация, чьей обязанностью является благоустройство территорий, в том числе и прибрежных, наверное, не понимает всей серьезности сложившейся ситуации. Работники администрации даже не сочли нужным провести осмотр указанного участка реки... и их ответ о том, что прибрежная зона на указанном участке была очищена от поросли, мягко говоря, не соответствует действительности».

По утверждениям женщины, разовые акции не дают желаемых результатов. Русло реки неоднократно благоустраивали несколькими годами ранее — в 2012, 2013 и 2015. Однако, за последние три года эта работа сошла на нет. Разбор заторов каждую весну общую проблему не решают, поэтому тулячка требует, в частности, обязать администрацию города решить вопрос о ежегодном выделении средств на расчистку прибрежной зоны реки Воронки от поросли и об организации плановой работы по поддержанию ее в безопасном для жителей состоянии.

Тулячка бьет тревогу по поводу засорения протекающей по городу реки Воронки Фото: соцсети