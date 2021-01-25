Ольга Слюсарева и заместители председателя гордумы встретились со студентами Фото: материалы пресс-служб

Участие в мероприятии приняли заместители председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, Алексей Ионов, Евгений Смолянинов.

Обращаясь к присутствующим, Ольга Слюсарева отметила, что встречи со студентами, приуроченные ко Дню российского студенчества, стали традиционными.

Ольга Слюсарева и заместители председателя гордумы встретились со студентами Фото: материалы пресс-служб

– Здесь присутствуют молодые люди, которые заслуживают особого уважения:медики-волонтеры и будущие учителя, которые оказывали помощь врачам и заменяли педагогов в период пандемии. Мне всегда очень приятно видеть вас – молодых, активных, с горящим глазами и сердцами. От вас всегда заряжаешься энергией и позитивом, – подчеркнула Глава города. – Все, кому посчастливилось быть студентом, вспоминают время учебы как самый интересный, веселый и, в то же время, ответственный период жизни. Ведь от сегодняшнего стремления и усилий во многом зависит, как сложится ваша дальнейшая судьба. Именно в студенческие годы закладываются основы личных успехов в будущем.

Ольга Анатольевна отметила, что молодым людям уже пришлось пройти боевое крещение и выполнять взрослую работу, к которой в обычных условиях приступили бы только через несколько лет.

– Огромное спасибо за ваше мужество, ответственность, желание помочь и внести свой вклад в общее дело. Сегодня это очень ценно и дорого.Наша задача, чтобы вы реализовали себя в профессии и нашли достойную работу на родной земле. Крайне важно, чтобы не происходил отток молодых специалистов. Вы нужны нам здесь.Уверена, что опыт, который вы уже приобрели, станет отличным подспорьем в вашей дальнейшей деятельности, – сказала мэр.

Затем студенты Медицинского института Анна Бабкина, Марина Слемзина, Алена Полянчева рассказали о работе в больницах и поликлиниках в период пандемии, волонтерской деятельности и учебе.

Девушки признались, что сомнений пойти работать в больницу и стать волонтером не было. Они с первых дней активно включилась в добровольческое движение: помогали врачам, развозили лекарства пожилым пациентам.

Анна Бабкина, руководитель Тульского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» сообщила, что движение объединило 267 человек, был создан штаб, куда поступали все заявки.

Участники встречи также поинтересовались у студентов ТГПУ Дарьи Дорошевой, Ирины Рава, Елизаветы Самошкиной и студентки педагогического колледжа МариныКостяковой, трудно ли было работать вместо учителей в школах и гимназиях.Они вышли на замену учителей или педагогов, которые из-за возраста или состояния здоровья вынуждены были уйти на самоизоляцию.

Девушки единодушны во мнении, что они сделали правильный выбор и такой опыт пригодится им в дальнейшем.

В ходе мероприятия Анастасия Дементьева, Алексей Ионов, Евгений Смолянинов поделились своими воспоминаниями о студенческих годах.

Ольга Слюсарева и заместители председателя гордумы встретились со студентами Фото: материалы пресс-служб

В заключение Ольга Слюсарева поблагодарила студентов за общение, пожелала крепкого здоровья, дальнейших успехов во всех начинаниях, новых достижений, интересной учебы.

Все участники встречи получили памятные подарки от Тульской городской Думы.