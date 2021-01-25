Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Ольга Слюсарева и заместители председателя гордумы встретились со студентами

В понедельник, 25 января, Глава города Тулы Ольга Слюсарева встретилась со студентами Медицинского института ТулГУ и студентами ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Тульского педагогического колледжа
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Ольга Слюсарева и заместители председателя гордумы встретились со студентами

Ольга Слюсарева и заместители председателя гордумы встретились со студентами

Фото: материалы пресс-служб

Участие в мероприятии приняли заместители председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, Алексей Ионов, Евгений Смолянинов.

Обращаясь к присутствующим, Ольга Слюсарева отметила, что встречи со студентами, приуроченные ко Дню российского студенчества, стали традиционными.

Ольга Слюсарева и заместители председателя гордумы встретились со студентами

Ольга Слюсарева и заместители председателя гордумы встретились со студентами

Фото: материалы пресс-служб

– Здесь присутствуют молодые люди, которые заслуживают особого уважения:медики-волонтеры и будущие учителя, которые оказывали помощь врачам и заменяли педагогов в период пандемии. Мне всегда очень приятно видеть вас – молодых, активных, с горящим глазами и сердцами. От вас всегда заряжаешься энергией и позитивом, – подчеркнула Глава города. – Все, кому посчастливилось быть студентом, вспоминают время учебы как самый интересный, веселый и, в то же время, ответственный период жизни. Ведь от сегодняшнего стремления и усилий во многом зависит, как сложится ваша дальнейшая судьба. Именно в студенческие годы закладываются основы личных успехов в будущем.

Ольга Анатольевна отметила, что молодым людям уже пришлось пройти боевое крещение и выполнять взрослую работу, к которой в обычных условиях приступили бы только через несколько лет.

– Огромное спасибо за ваше мужество, ответственность, желание помочь и внести свой вклад в общее дело. Сегодня это очень ценно и дорого.Наша задача, чтобы вы реализовали себя в профессии и нашли достойную работу на родной земле. Крайне важно, чтобы не происходил отток молодых специалистов. Вы нужны нам здесь.Уверена, что опыт, который вы уже приобрели, станет отличным подспорьем в вашей дальнейшей деятельности, – сказала мэр.

Затем студенты Медицинского института Анна Бабкина, Марина Слемзина, Алена Полянчева рассказали о работе в больницах и поликлиниках в период пандемии, волонтерской деятельности и учебе.

Девушки признались, что сомнений пойти работать в больницу и стать волонтером не было. Они с первых дней активно включилась в добровольческое движение: помогали врачам, развозили лекарства пожилым пациентам.

Анна Бабкина, руководитель Тульского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» сообщила, что движение объединило 267 человек, был создан штаб, куда поступали все заявки.

Участники встречи также поинтересовались у студентов ТГПУ Дарьи Дорошевой, Ирины Рава, Елизаветы Самошкиной и студентки педагогического колледжа МариныКостяковой, трудно ли было работать вместо учителей в школах и гимназиях.Они вышли на замену учителей или педагогов, которые из-за возраста или состояния здоровья вынуждены были уйти на самоизоляцию.

Девушки единодушны во мнении, что они сделали правильный выбор и такой опыт пригодится им в дальнейшем.

В ходе мероприятия Анастасия Дементьева, Алексей Ионов, Евгений Смолянинов поделились своими воспоминаниями о студенческих годах.

Ольга Слюсарева и заместители председателя гордумы встретились со студентами

Ольга Слюсарева и заместители председателя гордумы встретились со студентами

Фото: материалы пресс-служб

В заключение Ольга Слюсарева поблагодарила студентов за общение, пожелала крепкого здоровья, дальнейших успехов во всех начинаниях, новых достижений, интересной учебы.

Все участники встречи получили памятные подарки от Тульской городской Думы.

Интересное

Рекомендуемые