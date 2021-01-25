В Тульской области вакцинировать стали мобильные бригады Фото: Алексей ФОКИН

В регион поставлено более 23 тысяч доз вакцины «Спутник V». Подготовлена необходимая инфраструктура для хранения препарата от коронавируса, проработаны логистические цепочки поставок.

С учетом того, что Минздрав РФ изменил условия хранения вакцины «Спутник V» - отныне ее можно перевозить и хранить при температуре от +2 до +8 градусов — появляется дополнительная возможность делать «антикоронавирусные» прививки даже в самых малодоступных уголках регионе.

Сейчас в регионе открыты около 20 кабинетов вакцинации - Алексине, Ефремове, Волове, Новомосковске, Суворове, Ясногорске и Туле. В областном центре, в частности, они расположены в следующих лечебно-профилактических учреждениях:

- ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева» (ул. Комсомольская,1), тел. 33-80-06;

- ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы» (ул. Новомедвенский проезд, 2), тел. 77-03-93;

- ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы», поликлиника №3 (ул. Первомайская, 11), тел. 36-73-06;

- ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медпомощи им. Д.Я. Ваныкина» (ул. Смидович, 12), тел. 33-80-22;

- ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы» (п. Косая Гора, ул. Дронова, 15), тел. 21-62-25;

- ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы» (ул. 18-й проезд Мясново, 104), тел. 33-83-81;

- ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы» (ул. Металлургов, 40), тел. 21-61-90;

- ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Тула» (ул. Дм. Ульянова, 8), тел. 70-19-11.

На этой неделе число прививочных кабинетов доведут уже до 36, а с 1 февраля количество пунктов в Тульской области будет увеличено до 43.

Кабинеты вакцинации работают ежедневно с 9 утра до 7 вечера.

В конце минувшей недели в Тульской области заработали дополнительно еще и мобильные бригады вакцинации против коронавируса. Таковых сформировано 35, и уже 21 января они начали свою работу в удаленных населенных пунктах Тульской области.

В ближайшее время мобильные бригады будут выезжать и на предприятия региона. Так, на этой неделе они посетят АО «НПО «Сплав». Для этого здесь уже созданы все условия: выделены специальные помещения, где будет проходить осмотр перед прививкой, кабинет вакцинации. Составлены предварительные списки сотрудников завода.

На данный момент привито порядка 3 тысяч жителей. С запуском всех кабинетов и бригад, предполагается довести возможности вакцинации до 3,5 тысяч человек в день.

Кстати, масочный режим в Тульской области сохранится, пока прививки от коронавируса не пройдут минимум 60% населения, пока не будет выработан так называемый «коллективный иммунитет».