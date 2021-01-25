Коронавирус в Тульской области, последние новости на 25 января 2021: 195 человек выздоровели за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 25 января 2021 Фото: Алексей ФОКИН

У 188 человек тесты выявили COVID-19 в Тульской области за сутки. Такие данные сообщает оперативный штаб региона. Так, на 25 января общее число заболевших коронавирусом составляет 27 867 человек. Это жители разных городов и районов области.

Выздоровело же от болезни за сутки 195 человек и 25 005 пациентов в общей сложности. У них тесты показали отрицательный результат. Ежесуточное число выздоровевших по-прежнему больше числа заболевших.

Кроме того, сообщается, что 8 пациентов с различными осложнениями и хроническими заболеваниями скончались. Они были жителями Тулы и области. Общее число умерших с COVID-19 составляет 960 человек.