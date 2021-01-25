«Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» поздравляет с Днем российского студенчества!

С Днем российского студенчества! Фото: материалы пресс-служб

Директор ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» Лидия Васильевна Мишкина:

Директор ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» Лидия Васильевна Мишкина Фото: материалы пресс-служб

- В череде знаменательных январских дат Татьянин день - особенный праздник, собравший воедино всех российских студентов. Вы являетесь самой инициативной частью молодого поколения, занимаете активную жизненную позицию, проявляете высокую заинтересованность как в собственном будущем, так и в будущем своего государства. Студенческие годы – лучший период в жизни, пора юности и мечтаний. Именно в это время встречают настоящих и верных друзей, закладывается фундамент будущих личных и профессиональных успехов. Искренне желаю, чтобы полученные вами знания были всегда востребованы. Пусть прекрасные годы студенчества на всю жизнь дадут вам заряд положительной энергии и оптимизма и останутся в памяти как счастливое время, наполненное упорным трудом, творческими дерзаниями, дружбой и любовью. Пусть ваши студенческие годы будут насыщены яркими событиями. Никогда не отступайте перед трудностями, не останавливайтесь на достигнутом, не бойтесь ставить перед собой самые смелые задачи. 25 января отмечают праздник и все те, кто работает с молодежью. В этот день хочется поблагодарить наставников молодого поколения за приверженность нашему общему делу, за энтузиазм, то душевное тепло, которое вы вкладываете в свою работу. Здоровья всем вам, успешной учебы и работы, уверенности в своих силах, достижений и побед!