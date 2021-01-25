Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова: Здесь научат работать на земле Фото: материалы пресс-служб

Директор Тульского сельскохозяйственного колледжа им. И. С. Ефанова Олег Глотов рассказал, какие новшества ждут студентов в 2021 году:

Директор Тульского сельскохозяйственного колледжа им. И. С. Ефанова Олег Глотов Фото: материалы пресс-служб

– Студенты нашего колледжа обучаются по 17 специальностям и 9 профессиям сельскохозяйственного профиля, в том числе по специальностям и профессиям, необходимым для развития сельских территорий и их инфраструктуры. В колледже также реализуется дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение по 7 рабочим профессиям. В 2020 году колледж реализовывал профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, обучение проходило по программам союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» по трем компетенциям: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Предпринимательство», «Веб-дизайн и разработка». Занятия проходили как в очном, так и в онлайн-формате. Слушатели приобрели новые профессиональные навыки, сдали демонстрационный экзамен и в результате получили больше возможностей для трудоустройства. В 2020 году мы открыли две новые профессии («Овощевод защищенного грунта», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве»).

Материально-техническая база колледжа - одна из лучших в регионе, и даже в такой сложной эпидемиологической обстановке колледж продолжает ее развитие. Будут созданы учебные мастерские по компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Агрономия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сити-фермерство», которые будут оснащены самым современным оборудованием. Будут приобретены лабораторное оборудование; средства обучения, вычислительной техники, лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования; мебель. Будут закуплены трактор и специальный сканер. Построен ангар для хранения сельскохозяйственной техники и проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Все это позволит повысить качество подготовки специалистов для сельского хозяйства. В октябре 2020 года студенты колледжа стали победителями регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и получили золотые медали по двум компетенциям: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Ландшафтный дизайн».

Колледж является участником проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций «Билет в будущее», реализуемого на основании перечня поручений президента Российской Федерации по итогам встречи с участниками всероссийского форума «Наставник» и паспорта федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование». В рамках этого проекта в октябре – ноябре месяцах 2020 года на базе колледжа состоялись профессиональные пробы продвинутого уровня по четырем компетенциям: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ландшафтный дизайн», «Предпринимательство», «Веб-дизайн и разработка». Всего в профессиональных пробах, проводимых на базе колледжа, приняли участие 103 школьника. Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики любого государства. Для обеспечения предприятий сельского хозяйства высококвалифицированными кадрами мы создали такую систему подготовки специалистов, которая привлекает молодых людей, заранее определившихся с выбором своего профессионального пути, и дает им весь необходимый багаж знаний.