Коронавирус в Тульской области, последние данные на 23 января: 202 излечившихся за минувшие сутки Фото: Алексей ФОКИН

В целом, можно сказать, что на протяжении последних дней показатель выздоровевших стабильно превышает число заразившихся. В какой-то степени это возможно объяснить принимающимися в регионе мерами безопасности – массово закрывают торговые центры и большие супермаркеты за нарушения «антиковидных мер», да и морозная погода ограничила передвижения части населения.

С марта месяца в Тульской области побороли инфекцию 24607 человек.