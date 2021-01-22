«Единая Россия» предоставила учреждениям здравоохранения оборудование для кабинетов вакцинации

Представители регионального отделения «Единой России» и активисты волонтерского центра партии передали гуманитарную помощь для оснащения кабинетов вакцинации в медучреждениях. Фото: материалы пресс-служб

В пятницу, 22 января представители регионального отделения «Единой России» и активисты волонтерского центра партии передали для нужд государственных учреждений здравоохранения гуманитарную помощь для оснащения кабинетов вакцинации в медучреждениях. Это специализированное оборудование для обеспечения так называемой «холодовой цепи», необходимой для хранения и транспортировки вакцины от COVID-19. Под «холодовой цепью» понимается совокупность оборудования, процессов и мероприятий, обеспечивающих сохранение фармацевтических препаратов в условиях низких температур от момента производства до момента применения.

Предоставленные «Единой Россией» морозильные камеры, приборы помогут проводить прививочную кампанию в соответствии с установленными требованиями и сроками. Фото: материалы пресс-служб

Вручение оборудования состоялось на территории областного аптечного склада с участием секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева и министра здравоохранения региона Алексея Эрка и руководителей лечебных учреждений.

– Мы активно включились в работу по содействию медицинским учреждениям региона с марта прошлого года, – подчеркнул Николай Воробьев. – В настоящее время представители партии и нашего волонтерского центра не могли остаться в стороне от масштабной профилактической кампании и оказания помощи в проведении массовой вакцинации населения. По распоряжению губернатора Тульской области организуются дополнительные пункты вакцинации жителей региона, и чтобы их оборудовать с соблюдением соответствующих мер, понадобилась помощь. Мы приобрели и передаем 12 морозильников и столько же многоразовых термоиндикаторов, а также восемь термоконтейнеров и более 170 хладоэлементов.

Региональное отделение партии «Единая Россия» активно включилось в работу по содействию медицинским учреждениям региона с марта прошлого года. Фото: материалы пресс-служб

Николай Воробьев поблагодарил медиков региона за огромный труд в условиях нагрузки, возросшей в осенне-зимний период, и выразил готовность и впредь помогать врачам и медперсоналу в борьбе с коронавирусной инфекцией.

– В очередной раз партия «Единая Россия» оказала помощь медицинским работникам, – отметил Алексей Эрк. – 18 января в Тульской области стартовала массовая вакцинация населения, и губернатором поставлена задача увеличить количество пунктов для ее проведения с целью максимального охвата жителей. Помощь «Единой России» в такой ответственный период очень важна. Предоставленное холодильное оборудование обеспечит специальные условия хранения и перевозки вакцины в районные больницы, а также организацию пунктов вакцинации в нестационарных учреждениях.

Главврач Ленинской райбольницы Роман Грачев выразил благодарность за оказанную помощь. Вакцинация в этой лечебной организации начнется с 25 января, и предоставленные «Единой Россией» морозильные камеры, приборы помогут проводить прививочную кампанию в соответствии с установленными требованиями и сроками.

Напомним, на территории региона продолжается акция «Спасибо врачам!», реализуемая региональным отделением «Единой России» и волонтерским центром в рамках партпроекта «Здоровое будущее».

Перед Новым годом, 29 декабря волонтеры «Единой России» передали в областной Центр медицины катастроф и различные медицинские учреждения региона более 2 тысяч теплых, специализированных мужских и женских курток для работы медиков в зимних условиях, а также 339 сумок терапевта и 249 папок-планшетов.