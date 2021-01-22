Коронавирус в Тульской области, последние новости на 22 января 2021: 205 человек выздоровели за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 22 января 2021 Фото: Алексей ФОКИН

У 195 человек тесты выявили COVID-19 в Тульской области за сутки. Такие данные сообщает оперативный штаб региона. Так, на 22 января общее число заболевших коронавирусом составляет 27 294 человек. Это жители разных городов и районов области.

Выздоровело же от болезни за сутки 205 человек и 24 405 пациентов в общей сложности. У них тесты показали отрицательный результат. Ежесуточное число выздоровевших уже несколько дней подряд превышает число новых зафиксированных случаев заболевания.

Также сообщается, что 8 пациентов с различными осложнениями и хроническими заболеваниями скончались. Они были жителями Тулы и области. Общее число умерших с COVID-19 составляет 940 человек.