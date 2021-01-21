Богородицкий политехнический колледж - мы учим современным профессиям! Фото: материалы пресс-служб

Студенческие годы - это прекрасная пора, время достижения первых профессиональных высот и зарождения планов на будущее. Во все времена представители тульского студенчества - гордость города и региона. В каждом из вас, нынешних студентов, сосредоточен интеллектуальный и творческий потенциал Тулы. Пусть полученные сегодня знания уже завтра станут надежной базой для вашего дальнейшего становления и развития. Верьте в себя и смело двигайтесь к поставленной цели! – В целом, мы работаем в соответствии с «ТОП-50» –утвержденным правительством списком из пятидесяти наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей. –говорит директор ГПОУ ТО «БПК» Виктор Смыков. – В этот список, в числе прочих, входят семь, которые можно получить в нашем образовательном учреждении. Колледж активно сотрудничает с потенциальными работодателями . В числе деловых партнеров ОАО «Ресурс», «Завод 423», ТЗВА, ООО «ПП Шэла», «Александер электрик». Наши студенты проходят там производственную практику, и те, кто хорошо себя зарекомендовал, получают постоянные рабочие места. Современным профессиям можно обучить, только используя высокотехнологичное оборудование. Поэтому колледж постоянно обновляет техническую базу. Таким образом, за последние 2 года полностью обновлены 3 учебные мастерские. Благодаря этому мы повысили качество образования, наши студенты продолжают занимать призовые места на чемпионатах рабочих профессий WorldSkills и мы получили возможность проводить демонстрационные экзамены, за которыми могут наблюдать не только независимые эксперты, но и заинтересованные в подборе кадров работодатели со всех регионов России. В штате преподавателей только квалифицированные специалисты, которые также являются победителями чемпионатов профессионального мастерства разных уровней и гордостью колледжа. Наши преподаватели имеют возможность проходить стажировку в передовых научных центрах страны. Так, в августе 2020 года Журин Д. А. и Раев А. В. прошли обучение по курсу робототехники в инновационном центре «СКОЛКОВО», что дало им возможность преподавать в мобильном технопарке для школьников «Кванториум». В свободное от занятий время студенты занимаются спортом в тренажерном и спортивном залах, на спортивной площадке с искусственным покрытием, стадионе открытого типа. На базе колледжа проводятся областные соревнования по боксу. В колледже активно работают кружки художественной самодеятельности. Организовано и успешно реализуется волонтерское движение, которое зарегистрировано во всероссийской организации волонтеров «Добро.ру».