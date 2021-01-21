В авангарде юриспруденции! Фото: материалы пресс-служб

– Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) является одним из крупнейших юридических университетов страны и входит в систему Министерства юстиции Российской Федерации. Университет имеет 15 филиалов, в числе которых и Тульский институт (филиал). Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) (гиперссылка www. tula.rpa-mu.ru) уже более 25 лет готовит квалифицированных специалистов-юристов для работы в различных сферах деятельности. В настоящее время институт ведет подготовку специалистов среднего звена, бакалавров, специалистов и магистров, а также осуществляет образовательную деятельность по программам дополнительного профессионального образования. Выпускники института востребованы на рынке труда и работают в органах государственной власти, правоохранительных структурах, судах, частных компаниях и организациях, обеспечивая потребности Тульского региона в квалифицированных юридических кадрах.

В авангарде юриспруденции! Фото: материалы пресс-служб

С 2019 года ведется набор в юридический колледж института по специальности «Право и судебное администрирование». Головной вуз осуществляет отбор студентов для обучения в Военном учебном центре университета, и теперь у студентов нашего института появилась возможность освоить как гражданскую, так и военную специальность. Граждане, прошедшие обучение в Военном учебном центре, не подлежат призыву на военную службу по окончании учебного заведения. В Тульском институте проводится подготовка по следующим специальностям и направлениям: по программе среднего профессионального образования: «Право и судебное администрирование» по очной форме обучения; по программам специалитета: «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность» по очной и заочной формам обучения; по направлению подготовки «Юриспруденция» по очной и очно-заочной формам обучения (бакалавриат); по направлению подготовки «Юриспруденция» по заочной форме обучения (магистратура). Высокое качество обучения обеспечивают преподаватели-профессионалы, имеющие значительный практический опыт работы, который они успешно передают студентам. Мы постоянно работаем над совершенствованием образовательного процесса, улучшаем материальную базу, что создает необходимые условия для качественной подготовки студентов. В настоящее время в Тульском институте обучается более 2 000 студентов. ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ (гиперссылка www. tula.rpa-mu.ru)проводится каждую третью субботу месяца: 20 февраля, 20 марта, 17 апреля, 15 мая, 19 июня 2021 года в 14:00 (дополнительная информация на сайте института www.tula.rpa-mu.ru).