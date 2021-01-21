Комфорт, профессионализм и творчество в образовании Фото: материалы пресс-служб

Ректор АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» Евгений Борисович Карпов Фото: материалы пресс-служб

Ректор АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» Евгений Борисович Карпов и директор СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА Елизавета Александровна Карпова.

Директор СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА Елизавета Александровна Карпова Фото: материалы пресс-служб

- Студенческие годы – лучший период в жизни, самый яркий и незабываемый, пора юности и мечтаний. Это время душевных исканий, оно наполнено счастливыми моментами, особыми переживаниями и памятными событиями. Но следует помнить, что именно в студенческие годы закладывается основа профессионального развития, формируется мировоззрение и отношение к жизни. Поэтому главная задача молодого человека – получить образование, стать хорошим специалистом. Знания – вот самые ценные сокровища, на которых веками держится мир. И сегодня вы, студенты, можете получать их в полной мере и находить им достойное применение!

Комфорт, профессионализм и творчество в образовании Фото: материалы пресс-служб

Престиж высшего образования в России по-прежнему высок. Оно является важным условием, позволяющим дипломированному специалисту занять достойную нишу в обществе. Высшее образование способствует приобретению ценных качеств, формирует важные навыки, расширяет горизонты восприятия и обогащает интеллект человека особыми знаниями. Оно открывает дорогу к успеху и повышает личный авторитет в глазах других людей.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА предлагает востребованные направления подготовки и гарантирует достойное качество обучения. Для обеспечения качественного образовательного процесса в вузе создана необходимая материально-техническая база и сформирован высококвалифицированный научно-педагогический состав.

Комфорт, профессионализм и творчество в образовании Фото: материалы пресс-служб

В структуре АКАДЕМИИ на протяжении ряда лет работает Центр карьерного развития выпускников и студентов. Большинство выпускников вуза имеют высокий рейтинг и трудоустраиваются в организации и на предприятия хозяйственного комплекса Тульской области в соответствии с полученной в вузе квалификацией.

Отличительной особенностью АКАДЕМИИ ВПА стало привлечение к преподавательской деятельности представителей отраслевого производства и бизнеса, работников органов государственной власти и местного самоуправления, имеющих в своем активе большой профессиональный и жизненный опыт и стремление передать его учащейся молодежи. Поступающему достаточно предоставить документ об образовании и оцениваемые по стобалльной шкале результаты единого государственного экзамена или пройти внутренние испытания, проводимые Академией в форме тестирования. Для каждого направления подготовки устанавливается перечень из трех соответствующих экзаменов.

Комфорт, профессионализм и творчество в образовании Фото: материалы пресс-служб

Для абитуриентов со средним образованием доступно обучение в СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ, а по его окончании можно освоить выбранное направление по ускоренной программе обучения в Академии. Прием осуществляется на основании заключения договора об оказании платных образовательных услуг. За двадцать лет работы вуз выпустил более 3 тысяч специалистов, имеющих высокий рейтинг на рынке труда и успешный карьерный рост (более 80 % выпускников вуза трудоустроены в первый год после выпуска в организации и на предприятия хозяйственного комплекса Тульской области в соответствии с полученной квалификацией). Внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения (игровое моделирование, интерактивные методы, проектная работа и т. д.), вовлечение студентов во внеучебную деятельность, возможность одновременного обучения на двух направлениях подготовки, активизация общественной жизни обучающихся и мн. др. – все это делает обучение в МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ АКАДЕМИИ ВПА и СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ интересным и увлекательным.