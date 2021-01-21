Коронавирус в Тульской области, последние новости на 21 января 2021: суточное число выздоровевших по-прежнему больше числа заболевших Фото: Алексей ФОКИН

У 196 человек тесты выявили COVID-19 в Тульской области за сутки. Такие данные сообщает оперативный штаб региона. Так, на 21 января общее число заболевших коронавирусом составляет 27 099 человек. Это жители разных городов и районов области.

Выздоровело же от болезни за сутки 205 человек и 24 200 пациента в общей сложности с начала пандемии. У них тесты показали отрицательный результат.

Также сообщается, что 7 пациентов с различными осложнениями и хроническими заболеваниями скончались. Они были жителями Тулы и области. Общее число умерших с COVID-19 составляет 932 человека.